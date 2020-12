Zorrilla anticipó que, al menos el primer trimestre del próximo ciclo lectivo, será semipresencial

Además, evaluó un buen rendimiento de la virtualidad en el año 2020.

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Marcelo Zorrilla, dialogó con AGENFOR y anticipó que, al menos el primer trimestre del ciclo lectivo 2021, será de manera semipresencial.

“Como dice el gobernador, la vacuna va a disminuir la mortalidad, pero no cortar la epidemia y siempre va a haber riesgos, entonces mantendremos el cuidado entre todos, vacunaremos, las escuelas están a disposición como centros operativos, también para alojar a los que vuelven a las provincias”, indicó.

Y agregó: “Creemos que estamos encarando el año próximo con la semipresencialidad como terminamos este año, no creemos que haya modificaciones por lo menos el primer semestre y no sé si todo el año”.

En ese sentido, el funcionario recordó que fue “un año escolar atípico”, porque se comenzó con la presencialidad, apareció el virus del COVID 19 y “nos sacó de las aulas” y “nos obligó a llevar al aula a la casa”.

“Las familias se transformaron en un valioso colaborador del docente, al principio un poco desordenado, después se ordenó el sistema y se apoyó a todos los alumnos y docentes con capacitación específica de cómo trabajar en la virtualidad”, explicó.

Y precisó: “Se prepararon materiales específicos, cuadernillos con un modelo de formación integrado, por ciclos y con características de cada modalidad, la rural tenía otro especifico para ellos, sin perder la calidad de ninguno de los ámbitos, siempre con el mismo objetivo”.

Además, Zorrilla consideró que se mejoró la calidad educativa porque el trabajo se realizó con estudiantes y docentes y se los estimuló a trabajar con proyectos integrados.

“Después empezamos a trabajar con una semipresencialidad en el ámbito rural y algunos barrios de la capital que los estudiantes no necesiten tomar un transporte publico porque viven cerca de las escuelas, pudimos aprovechar esta situación, por eso no incorporamos las escuelas mas céntricas, necesitan transporte público y eso epidemiológicamente no es conveniente”, expuso.

Y aclaró, que todas las habilitaciones de presencialidad se hicieron en consulta con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, que “es el que ordena la cuestión”.

Etapa de cierre

En otro orden, el ministro señaló que la comunidad educativa está atravesando la etapa de cierre con los estudiantes presentando sus trabajos integradores.

“Tenemos un 50% de estudiantes que se mantuvieron en contacto permanente con las escuelas, un 35% con contacto esporádico y un 15 o 10% con contacto nulo y escaso”, detalló; y remarcó: “Si uno mira lo que sucede en un año habitual, también un 50% termina el año en diciembre, 35% llevan materias a marzo y el resto va a previa o repite”.

Por tal motivo, extendieron la posibilidad del acompañamiento “para darle más oportunidades a los estudiantes” y que puedan tener mesas de examen más frecuentes.

“Nadie pasa porque sí, tienen que aprobar los trabajos integrados, exámenes virtuales o semipresenciales con tutorías, porque además también se modificó la evaluación, ahora es integral, conceptual, requiere mucha reflexión por parte del docente y los estudiantes, no es la mera nota, sino que de ahí puede derivar una nota para los últimos años que necesitan para cerrar títulos y demás”, fundamentó.

Por último, Zorrilla subrayó que, durante este mes, se están desarrollando los actos de fin de año de primaria, secundaria y nivel inicial.

“Con actos según lo recomendado por el Consejo, al aire libre, bajo tinglado, sin invitados especiales solo estudiantes con uno o dos padres y un docente o directivo que es el único que habla”, exhortó.

Y concluyó: “Se pueden cantar los himnos con el tapaboca puesto y la presencia de las banderas, sin abanderado o con, como se disponga dentro de la escuela”.