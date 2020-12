Timerman: “Sólo en Formosa se inauguran cinco nuevas obras educativas en un día”

El consultor y analista político Raúl Timerman destacó las inauguraciones de cinco nuevas obras educativas que encabezó este martes el gobernador Gildo Insfrán, alcanzando así las 1386 concreciones en educación durante la gestión del primer mandatario. “Eso no sucede en ningún lugar del país, sólo en Formosa”, elogió.

Desde Buenos Aires, en declaraciones recogidas por AGENFOR, enfatizó que “se trata de un día de mucha alegría y fiesta por ver a una provincia que, en el medio de la pandemia y de organizar una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el reingreso al territorio formoseño de 8400 personas, piensa en la educación”.

“¿Qué provincia en este momento está inaugurando centros educativos?”, interrogó, respondiendo: “Ninguna. Es más, creo que debido al actual contexto en el país ni el ministro de Educación de la Nación (Nicolás Trotta) está pensando en la posibilidad de inaugurar una escuela. Para Formosa la educación, la ciencia y la tecnología son centrales para el desarrollo humano”.

Hizo notar que “lo ha demostrado en base a la acción, no a la palabra. Si no hay que fijarse en lo que está haciendo el Ejecutivo de Formosa en forma permanente. Como decía Néstor Kirchner, no se fijen en lo que yo digo, sino en lo que hago. Y si uno se fija en lo que Formosa hace se da cuenta que el hombre está en el centro de todo y a partir de ahí se gobierna”.

Recalcó en ese sentido que “en Formosa el ser humano está en el centro en el tema de la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, es decir, el hombre siempre en el centro de las políticas públicas”, significando que “esa es una de las peculiaridades que tiene el Modelo Formoseño”.

Construyendo futuro

A su vez, al referirse a las inauguraciones concretadas por el gobernador Insfrán este martes en la colonia El Favorito y el paraje Santa Teresa, Departamento Ramón Lista, en el oeste formoseño, puso en valor ante esta Agencia que “el centro educativo se convierte en el lugar núcleo de la comunidad, donde se empiezan a desarrollar una cantidad de actividades extracurriculares”.

“Es una cosa maravillosa porque a partir de tener un lugar físico comienza una etapa nueva para esa comunidad y eso es lo extraordinario de la educación, que es un proceso que no tiene fronteras, no termina nunca”, acentuó Timerman.

Para finalizar, ponderó que “en Formosa están ocurriendo cosas maravillosas en un momento en el que en el resto del país hay una situación de desánimo y desesperanza por el futuro. Formosa está construyendo futuro todos los días, haya pandemia o no, con crisis o no, y gobierne Alberto Fernández o Mauricio Macri”, concluyó.