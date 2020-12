SITRAMF Las Lomitas: “el Bono de fin de año representa un reconocimiento y una oportunidad para los trabajadores”

“Tiene que ver con una decisión política que va de la mano de un proyecto inclusivo”, se aseguró.En referencia a la suma no remunerativa que beneficiará a los trabajadores del ámbito provincial y municipal, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Las Lomitas (SITRAMF) se emitió una serie de apreciaciones y se manifestó un agradecimiento especial a las autoridades que lo hacen posible.“Es realmente un reconocimiento y una oportunidad lo que representa para los trabajadores formoseños el bono de fin de año que anunció el gobernador Gildo Insfrán y se adhirieron los municipios”, aseguró Marcelino Torres, secretario general del mencionado gremio.“El otorgamiento del bono –detalló– tiene que ver con una decisión política que va de la mano de un proyecto inclusivo, pensando siempre en el bienestar de los trabajadores. Y nosotros en el ámbito municipal también somos beneficiarios y artífices de esto”.En declaraciones de esta semana, el titular del este gremial manifestó además un “agradecimiento muy especial a nuestro gobernador Gildo Insfrán por este anuncio; así como al intendente Atilio Basualdo y el presidente del Concejo Deliberante pablo, que hacen posible su implementación a nivel local”.Igualmente, dijo que “las fiestas de fin de año son una oportunidad, un momento propicio para que todos podamos compartir en familia y con nuestros seres queridos. Los trabajadores contamos para ello con los beneficios necesarios, como lo son el cobro del aguinaldo y, ahora, se suma el pago del bono de fin de año”.De esta manera, Torres hizo referencia al beneficio de excepción que, consistente en una asignación especial extraordinaria no remunerativa, no bonificable, se pagará a los agentes activos de todos los escalafones de la administración pública provincial y a los municipios que se adhirieron a la medida.Este bono es equivalente a 10 mil pesos y se abonará la primera semana de enero de 2021, según el cronograma que ya se anunció oportunamente e incluye también el pago del aguinaldo y el salario correspondiente al mes de diciembre que termina.