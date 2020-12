Romero Bruno: “La batalla contra el COVID-19 no está ganada, el riesgo sigue siendo alto”

El doctor Mario Romero Bruno, epidemiólogo del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, enfatizó que el brote de casos de coronavirus en Ingeniero Juárez “nos obliga a tomar acciones preventivas y oportunas”, marcando que “con el esfuerzo de todos y todas y el compromiso que venimos demostrando, esperamos superar esta instancia”.En la conferencia del Consejo de este jueves 31 de diciembre, en declaraciones que recogió AGENFOR, explicó que la detección de los 23 casos de Juárez informados en la fecha “fue producto de los primeros casos de un matrimonio que llegó al Hospital Central y dio positivo”.A partir de ello, precisó que se trasladaron a la localidad equipos de la Unidad de Pronta Atención de Contingencia (UPAC) y del Ministerio de Desarrollo Humano, dotados con elementos para realizar los estudios de PCR y procesar las muestras, “lo cual hizo posible detectar la mayor cantidad de casos en el menor tiempo posible”.En ese sentido, hizo notar que “venimos reiterando que la batalla no está ganada y que el riesgo sigue siendo alto porque los casos que aparecen a nuestro alrededor continúan en aumento, inclusive en toda la Argentina”.“Esto nos marca también que no somos una isla –subrayó-. Estas situaciones se pueden presentar, pese a todos los controles y los protocolos que están demostrando los mejores resultados en esta pandemia, con el ingreso de una persona no detectada oportunamente, quizás por un ingreso irregular, y comienzan a aparecer estos casos”.Remarcó el especialista que “se está accionando con la mayor vigilancia en toda el área”, señalando a esta Agencia que “Ingeniero Juárez es un punto central con respecto a toda la movilización que existe en los Departamentos Matacos, Bermejo y Ramón Lista”.“Estamos trabajando para realizar la mayor cantidad de hisopados, porque cuanto más hagamos más vamos a detectar, aislando a las personas que den positivo y trasladándolas al Hospital Interdistrital Evita de Formosa Capital”, puntualizó Romero Bruno.A su vez, “buscamos los contactos estrechos, que a la fecha son cerca de 80, a quienes se les realizan los hisopados, cuyos resultados estarán en las próximas horas”.Entendió que “van a seguir aumentando los casos, ya que esta situación nos hace pensar que este brote va a tener una continuidad”, recalcando que “por eso se toma la medida de volver a fase uno en el Departamento Matacos para controlar”.Para finalizar, indicó que “todo el personal de salud que fue detectado positivo dentro del hospital fue trasladado y sus familiares, estudiados”.“Es una situación compleja. Hemos pasado otras, como los casos de Belgrano y La Rinconada, que han sido superadas. Y en este momento necesitamos contar con el apoyo de todos los ciudadanos de Matacos. Sabemos que quieren celebrar el Año Nuevo, pero deben quedarse en sus casas. Ya habrá tiempo para celebrar”, concluyó.