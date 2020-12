Nacif, “Juárez y nuestro sistema sanitario local y provincial están preparados para combatir la contingencia del COVID 19”

Tras la confirmación de numerosos casos positivos a coronavirus en la zona. Nacif, se mostró más que confiado en que en esta etapa se realizaran y cumplirán con todos los pasos correspondientes para que se resguarde la vida de cada juarense, de cada formoseños, pero dejo claro que se trata de un camino de doble via en el que es fundamental que la comunidad ayude manteniendo los protocolos de protección, tales como el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos.

Todavía, explico que las autoridades provinciales por prevención determinaron el bloqueo preventivo de la ciudad de Juárez, experiencia que especificó, otras localidades también atravesaron, demostrando que el sistema sanitario y las políticas públicas sanitarias tanto provinciales como locales, están preparadas para este desafío. Bloque no significa confinamiento, vamos a reorganizarnos sin que falte nada en la ciudad, pero garantizando de una manera más eficaz la seguridad sanitaria.

“Estamos dentro de un sistema en el que no solo nos preocupamos sino también nos ocupamos de traer soluciones a cuestiones como esta. Pero repetimos que necesitamos que todos colaboren, y pongan de su parte cumpliendo los protocolos. No pierdan la fe, vamos a atravesar este proceso unidos, solidarios y organizados, porque repetimos una y otra vez, que estamos preparados”, detallo.

“Seguimos atravesando una situación mundial de una pandemia que nos obligó a todos a cambiar nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos, y en todo el mundo las estadísticas nos demostraron que las medidas de aislamiento son las correctas. Por eso, este es un tema que debe seguir siendo tomado con la mayor seriedad y responsabilidad, el sistema de salud aunque esté preparado necesita que se mantengan las medidas preventivas y el respeto al aislamiento. Para mantener al mínimo el contagio.”, dejó claro.

“Este tema debemos abordarlos todos unidos, si queremos ganar la guerra contra este enemigo invisible, debemos estar juntos, porque aquí no hay posición policía, económica, no hay cargos, si algo nos esta enseñando esta situación es que todos somos iguales y esta unión sin distinción es la que nos hará más fuerte. En estos momentos, lo que soy, lo que tengo fue sustituido por lo que somos, por lo que tenemos, y, les recuerdo que somos un pueblo acostumbrado a transformar la realidad y convertirla para el bien el común, para el desarrollo y el progreso. Y esta no va a ser la excepción, porque estamos preparados para hacerlo”, finalizo.