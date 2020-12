La compañía de danzas "Imalaq", cierra el año con una función virtual

LINK DE COMPRA: https://forms.gle/QjVuMebCzx3EpQec7

Tras un año completamente atípico para la producción artística, Imalaq, la Compañía de Danzas formoseña dirigida por Florencia Leyes, se propuso no perder la ritualidad de las funciones anuales que solía realizar de manera presencial, en el Teatro de la Ciudad.Luego de unos primeros meses de trabajo exclusivamente virtual, a través de clases por la plataforma Zoom, la habilitación de actividades físicas al aire libre, permitió a algunos colectivos artísticos retomar su actividad de manera progresiva. Habitar espacios reales, teniendo en cuenta todas las medidas de sanidad, dio la posibilidad de realizar clases de entrenamiento físico y breves producciones coreográficas para eventos y certámenes virtuales. Es así, que las limitaciones de este 2020, abrieron a la Compañía un abanico de posibilidades de combinar la danza con diferentes lenguajes artísticos, como el audiovisual, que a pesar de haber sido investigado en pequeñas producciones años anteriores, este año alcanzó su apogeo de creación.“Con los pies en la tierra”, es el nombre que lleva esta función virtual organizada por la Compañía de Danza, que además de llevar la danza a espacios no convencionales, dialoga con la naturaleza, y unifica las “distintas tierras” que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. “La adoración a la Madre Tierra, ha sido y sigue siendo, ancestral e históricamente celebrada por comunidades originarias y criollas, y representada prolíficamente por artistas, de todos los lenguajes. Esta función, no pretende ser una oda más a la Pachamama, sino destacar su puesta en valor como unificadora de caminos, su riqueza en diversidad de paisajes, y su entrega incondicional, a esos pies que necesitan pisarla, bailarla”, refirió su directora y coreógrafa, Florencia Leyes.En ella podremos disfrutar de obras cortas y fragmentos audiovisuales, tanto de Imalaq, como de invitados e invitadas especiales de todo el país. Participarán la Compañía de Danzas “AMAUTA” de Rcia, Chaco, bajo la dirección de Gabriela Ávalos; Nicolás Insfrán, bailarín profesional formoseño que reside en CABA; la pareja estilizada de Milena Báez y Exequiel Delgado, de Posadas, Misiones; la Cia. de Danza “Pynandi” de Nicolás Sanabria, de Formosa Capital; y la Cia. de Danzas “Enlaces”, de Roque Sáenz Peña, Chaco, dirigida por la bailarina formoseña Andrea Saucedo.La cita virtual, está programada para el Sábado 12 de diciembre a las 20.30hs, a través de una transmisión privada, desde la plataforma Youtube. Para acceder a este link de transmisión, se requiere la adquisición de un derecho de espectáculo de $200, un precio completamente accesible, que pone en valor a la danza como trabajo y contribuye al sostenimiento de la actividad. Para adquirirlo, el link de compra puede ser solicitado en las redes sociales de Facebook: Imalaq Compañía de Danza; de Instagram: @imalaqciadedanza ; o Whatsapp: 370-4674792. Las formas de pago, contemplan débito, crédito y efectivo.