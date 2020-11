Zabala: “El gobernador Insfrán ha hecho una gran defensa de la salud de todos los formoseños”

Al referirse al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Zabala, destacó que el gobernador Gildo Insfrán “ha hecho durante todo este tiempo una gran defensa de la salud de todos los formoseños”, a la vez que denunció que desde los medios porteños “atacaron brutalmente a la provincia con un ensañamiento espantoso”.

“Hemos tenido la noticia del fallo de la Corte Suprema en una medida cautelar, donde la provincia había brindado los informes pertinentes, ya que cada vez que se nos solicitó hicimos la producción los mismos”, expuso ante AGENFOR.

A su entender, en el fallo de la CSJN “hay una serie de cuestiones que no se explican”, por cuanto “entre las cosas que produce con este ingreso masivo que ordena, también dice que la política sanitaria de la provincia no es inconstitucional, ya que forma parte de la política y el poder no delegado de la provincia a la Nación”.

“Tampoco cuestiona la política sanitaria provincial; lo que no comparte es el tiempo que demoran en ingresar los llamados varados”, esclareció.

Categórica, sostuvo que “esto hay que explicarlo, porque esta falta de normas y de apego a los procedimientos está haciendo que los pronunciamientos sean más que nada expresiones de voluntad y deseo y no de afición a las normas”.

“Esto que puede parecer en un determinado momento que beneficia a algunos y que se deja pasar, pero después las consecuencias de persistir en esto son sumamente graves porque no vamos a saber con qué nos vamos a guiar cuando tenemos que hacer una defensa con respecto a cualquier tipo de causa”, manifestó.

En este contexto, aseveró que “tenemos un hábeas corpus en la Corte que no tiene ningún contenido en estos momentos porque todas las personas a las cuales se pretendía beneficiar ya están hace rato en la provincia de Formosa”, marcando que “tenían este amparo colectivo que habíamos cuestionado porque el escrito no tenía firma y ponía como parte del colectivo a los abogados como que ellos se sentían afectados, además de otros cuestionamientos que entendíamos que no tenían ningún tipo de andamiaje”.

No obstante, “sin considerar el amparo en sí mismo y el hábeas corpus que estaba por su lado, se toma esta medida para dejar ingresar a más 7 mil personas”, expuso la fiscal de Estado, apuntando que la CSJN es “la máxima autoridad judicial del país”.

Recalcó que como lo dijo el gobernador Insfrán este viernes al brindar su mensaje al pueblo formoseño “nosotros seguimos sosteniendo muchas cosas que aún faltan resolver en la Corte”, mencionando a modo de ejemplo la competencia de la provincia, tal como ha planteado el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa, ya que “estamos defendiendo el derecho de la provincia de intervenir en todas estas causas que creemos es un derecho inalienable”.

Advirtió que “hay cosas muy graves en todo esto”, alertando que “durante en este tiempo se ha soslayado una cuestión que hemos sostenido y seguiremos en la convicción de que es así: la provincia de Formosa está en un estatus sanitario óptimo”.

Ataques mediáticos

Asimismo, la doctora Zabala repudió ante esta Agencia que “desde los medios nacionales hemos sufrido todo tipo de ataques previos a esta decisión. El ensañamiento ha sido terrible y diario”.

“Atacaron brutalmente a la provincia de Formosa con un ensañamiento espantoso, olvidándose de la situación sanitaria en la que está”, reprochó.

Ante ello, marcó que “hemos luchado y estamos convencidos; no hemos arriado ni una sola de nuestras banderas, sólo que vivimos en un sistema republicano de división de poderes y la provincia de Formosa ha de acatar, como dijo el Gobernador, el fallo de la Corte, pero no podemos dejar de señalar lo que no es correcto”.

“Obviamente que no es acertado que ingresen en 15 días hábiles más de 7 mil personas –señaló-. No lo es tampoco no tener en cuenta que durante todo este tiempo se estuvo defendiendo el derecho a la vida de todos los formoseños. Tampoco que haya estado suspendido el ingreso, porque se lo hacía progresivo. No está bien que no se haya tenido en cuenta que este sistema es exitoso y que registramos una situación óptima”.

Contrastó que “vimos lugares donde ha habido colapsos sanitarios y se hacen amparos en los hospitales. Eso es lo que se ha tratado de evitar y el gobernador Insfrán ha hecho durante todo este tiempo una gran defensa de la salud de todos los formoseños”.

“Estoy persuadida de que lo va a seguir haciendo porque ese es su compromiso y su convicción, por lo que continuará peleando para que este estatus sanitario se mantenga”, concluyó.