Tratamiento del primer mundo en el Centro de Medicina Nuclear

El cáncer es la tercera de las causas de muerte en la Argentina después de las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares y aunque gracias a la prevención y las investigaciones la mortalidad ha bajado, 217 de cada 100.000 argentinos aún mueren por esta enfermedad, según el Mapa de Investigaciones del Cáncer en Argentina (MIC).Esta data introductoria vale para que la comunidad tome dimensión de la relevancia que adquiere la próxima terminación de las obras edilicias y la progresiva habilitación y puesta a punto del valioso equipamiento que fuera adquirido hace algunos años por la gestión del gobernador Gildo Insfrán del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.El mandatario tomó tres decisiones esenciales con relación a dicho complejo: 1) acordó la ejecución del proyecto y la compra del valioso equipamiento; 2) apeló a recursos propios cuando advirtió que los trabajos fueron paralizados durante la gestión de Mauricio Macri y 3) instruyó para que se otorgue prioridad en el montaje de los equipos a aquellos que conforman el sector de Rdaioterapia.Actualmente en el Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” se realiza el diagnóstico y el tratamiento de ciertos tipos de cáncer.Así por ejemplo en el HAC se hacen cirugías y quimioterapias, aunque falta la tercera fase en el tratamiento contra el cáncer que es la radioterapia.Esa es la razón por la que se decidió desde el máximo nivel de conducción que funcione en una primera instancia dentro de ese complejo dejándose para una etapa siguiente lo relacionado con Medicina Nuclear, que tiene que ver con el diagnóstico con la utilización de radioisótoposLa Radioterapia es considerada esencial para procurar la cura de la enfermedad y en la actualidad los pacientes oncológicos formoseños deben trasladarse a Chaco, Corrientes o a otras provincias del país y hasta la propia CABA para realizar los tratamientos, con el desarraigo y el impacto económico que ello implica para sus familiares.Esa situación se complejizó con el actual contexto de pandemia que verifica restricciones en la circulación entre las provincias por lo que hasta se tuvo que priorizar determinados tratamientos atento a que hay centros que están trabajando con una capacidad mucho más acotada por imposición de los protocolos que hacen que todo sea mucho más extenso en el tiempo.Profesionales que trabajan en este tema admiten que es complicado, difícil y realmente muy avasallante para la persona que ya viene con una pesada carga, ya que la enfermedad las mina física, psicológica y moralmente, todo lo cual afecta no sólo al paciente sino que al mismo tiempo angustia a toda su familia.Explican que la Radioterapia es un área de la medicina que utiliza las radiaciones para destruir células tumorales y como se manejan radiaciones, el responsable máximo dentro de una instalación de radioterapia es un médico, cuya especialidad es denominada “ Radioterapeuta”.Sin embargo, ése médico, necesita al mismo tiempo del acompañamiento de un Físico de Radiaciones, que se encarga de garantizar la calidad del equipamiento y la planificación de los tratamientos.Todo este montaje del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia ha demandado un riguroso ciclo de capacitaciones que se inició en 2015 y debió cumplimentar el equipo profesional del área compuesto por veinte personas en total.Cuentan que se trató de un proceso largo y lento y que en los casos d elos principales protagonistas en lo técnico y científico la formación teórica y la formación de campo les demandó tres años , tiempo que transcurrió entre equipamiento y pacientes.Quienes integran esa legión de especialistas refieren que una vez que esté en funcionamiento pleno el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa marcará presencia en toda la región.Se insiste en el concepto ya que no existen nuevas tecnologías en la zona norte del país ya que los centros cuentan con equipos antiguos por lo cual los tratamientos tienen una determinada calidad,Aseguran que con los equipamientos que tiene Formosa se pueden hacer tratamientos del primer mundo.El sector de Radioterapia cuenta con dos áreas, una de las cuales es Teleterapia y la otra Braquiterapia , destacándose que en el país no hay muchos centros que tengan esas dos tecnologías en el mismo lugar.Es probable que en las clínicas privadas sólo exista Teleterapia y no la Braquiterapia, de allí que se insista en la relevancia que tiene el saber acerca de la importante tecnología que habrá en Formosa.Ya se está en la etapa final del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa que se construye en el predio contiguo al Hospital de Alta Complejidad (HAC) y según las estimaciones de las autoridades provinciales la obra edilicia estará completada a fines de este año, tras lo cual se avanzará en la progresiva habilitación de los distintos equipos.