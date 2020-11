Prorrogarán veda extendida y la vigencia de los carnets de pesca vencidos este año

Éstos últimos deberán renovarse vía online hasta el 15 de diciembre, inclusive.

En diálogo con AGENFOR, la directora de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente, Mariela Arrúa, confirmó la prórroga del sistema de veda extendida y de la vigencia de los carnets de pesca vencidos en el transcurso de este año.

“Teniendo en cuenta el contexto particular en que vivimos se tomó la decisión, desde la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, de prorrogar el sistema de veda extendida”, indicó la funcionaria.

Y aclaró: “Esto quiere decir que seguiremos aplicando el sistema de bajar la presión en el río, teniendo en cuenta la categoría de pescadores se les va a habilitar a unos y otro día a otros”.

En ese marco, Arrúa aseguró que durante un año más “seguiremos aplicando ese sistema” y que los pescadores comerciales pueden realizar la actividad de lunes a viernes, y los deportivos de costa, los sábados, domingos y feriados.

“La idea es llevarle la tranquilidad a los pescadores que no va a estar limitada la actividad, no va a haber una veda de 40 días corridos”, sentenció.

Carnets

Por otro lado, la directora del organismo, anunció la decisión de prorrogar la vigencia de los carnets de la licencia de pesca que vencieron en el transcurso de este año, hasta el 15 de diciembre inclusive.

Para renovarlo, los pescadores deberán sacar un turno en el mail de la Dirección: direccionderegistro@formosa.gob.ar.

“El fin de esta prórroga es evitar el aglomeramiento de gente y que puedan hacerlo desde sus casas de manera digital”, señaló.

Pesca de costa

En otro orden, Arrúa se refirió a la habilitación de la pesca deportiva de costa con las normativas sanitarias vigentes para llevar delante de manera segura dicha actividad.

“Esto quiere decir que todos los pescadores deportivos tienen la posibilidad de ejercer la actividad en todos los espejos de utilización pública que no estén vedados, como ser la zona núcleo de la Biosfera, la utilización del Bañado La Estrella o el Río Bermejo que tiene una restricción permanente con respecto a la pesca”, explicó.

Y profundizó que en dicho río no se puede pescar por una cuestión de seguridad y la restricción es permanente. En cambio, en el Bañado La Estrella se puede realizar la pesca de subsistencia para los moradores de la zona; y en el área núcleo de la Biosfera Laguna Oca, está vedada la pesca.

Por último, la responsable del organismo, recordó que el horario de habilitación de la pesca de costa es de 06 a 20 horas y las medidas sanitarias que deben respetar tienen que ver con el distanciamiento social de 2 metros entre pescadores; no prestar los elementos de pesca; contar con elementos de bioseguridad como barbijos y alcohol en gel para sanitizar las manos; no pernoctar y no prender fogatas a la vera del río.