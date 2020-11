"Las Mil y una": La película correntina protagonizada por el formoseño Luis Molina

El lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre próximos, en la página web del Festival de Cine de Mar de Plata, se estrenará la película de la ya consagrada cineasta correntina Clarisa Navas, que cautivó a la crítica y al público en el Festival de Cine de Berlín, República Federal de Alemania, con la actuación del actor formoseño Luis Molina.

“Se estrena completamente on line y gratuito en el sitio oficial del Festival de Cine de Mar del Plata, también el 3 de diciembre van a pasarla por la tele, en el canal de Cinear, va a estar disponible toda la semana on line en su página”, informó Luis.

Consultado acerca de cómo vivió que el film se viera en la tierra de Ludwig van Beethoven y Johann Wolfgang von Goethe, expresó: “fue una semana de mucha emoción y felicidad, la gente en Alemania estaba muy fan de la peli, se generó todo un fanatismo, hoy es un mito, filmada en Corrientes, en la región, es la primera en estrenarse en un festival de clase “A” como el de Berlín, es un gran logro para nuestro cine regional”.

Luis estudia cine en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC NEA), lugar donde conoció a la directora de “Hay partido a las Tres” y el tanque litoraleño “Las Mil y una”. “Clarisa Navas fue mi profesora en la escuela, entre charlas me preguntó si había actuado, le dije que sí, porque vengo del teatro, actuaba en el centro cultural “La Mandinga”, a fines de 2018 comencé a ensayar para la película”, reveló.



Defender, resistir, abrazar

“Yo soy del barrio Obrero, crecí y sigo viviendo en el barrio, la película es una defensa del colectivo LGTB y de los barrios de la periferia, que son considerados y retratados como peligrosos, como lugares consumidos por la droga y la inseguridad; creo que la película cambia el foco y muestra que existe una sensibilidad posible, algo más, que hay un abanico de posibilidades, mas allá de esta manera de contar estos barrios, con mucho estigma, “Las Mil y una” defiende y resiste a esas convenciones”, analizó.

Luis Molina está consciente que encarnar a “Ale”, un chico de aproximadamente de unos 17 años, apasionado por la escritura y con una sensibilidad muy grande por su entorno, tiene una carga emotiva y simbólica: “me llena de emoción que la película pueda servirle a mucha gente que es parte del colectivo LGTBQ, que les da esperanza y les dice que está todo bien con ser parte de una disidencia, teniendo en cuenta que por ahí recibe bulling en el barrio o en el colegio y que puede estar pasando por un mal momento, en especial a los jóvenes, que van a sentir la película como un gran abrazo”.

Construir desde el interior

Contar una historia de amor periférica, de un barrio trabajador, como Las Mil Viviendas de la capital correntina, como el Obrero de Formosa Capital, requirió de una construcción colectiva entre los actores, con el acompañamiento meticuloso de Navas, escudriñando en los recuerdos de las vivencias de cada actriz, de cada actor, para dar vida a Renata, a Iris, a “nuestro” “Ale”.

Cruzar o no cruzar el Bermejo, esa es la cuestión

Un adolescente Luis Molina, en las calurosas siestas del barrio Obrero jamás imaginó que iba estar actuando en una película que se estrenó en Berlín y que países como España, Polonia, México, Perú y Chile (y la lista sigue); esperan expectantes su turno.

“Es impensado, más viviendo en la región del litoral, que muchas veces uno de pibe cree que el futuro y la única manera de crecer es irse a las grandes capitales, ir a Buenos Aires es la solución para crecer profesionalmente. Hoy en día, todo esto me motiva mucho a no irme de Formosa y a seguir construyendo cine y actuación, ayudando a que la región tenga un cine más potente, federalizando la producción cinematográfica y que no se todo Buenos Aires”, apuntó.

Hoy vive con emoción la certeza que en esos queridos pasillos de su niñez, de su adolescencia, sus propios vecinos van a ver su trabajo actoral en Las Mil y una, cuyo secreto parece ser, retratar la vida desde el amor, con sus mil y una posibilidades, en el Obrero, en “las mil”, en Berlín o en Mongolia.