Ibáñez anticipó que aguardan la aprobación del presupuesto nacional para tratar el provincial

Además, aseveró que estará signado por gastos e inversiones en el combate de la pandemia.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, dialogó con AGENFOR y se refirió a la presentación del Presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados de la Nación, al mismo tiempo que anticipó que se aguardará la aprobación del mismo para tratar el provincial.

“Siempre se espera primero la aprobación del presupuesto nacional por razones sencillas de entender, es la ley que marca todos los parámetros para todas las provincias y para todos los municipios”, explicó el funcionario.

Respecto a cómo repercutirá el presupuesto nacional en la provincia de Formosa, Ibáñez dijo que “nosotros siempre queremos más” y “tenemos argumentaciones de por qué Formosa tiene peticiones que, a veces, vista desde otras provincias pueden preguntarse por qué”.

“Es que nosotros sufrimos desde hace muchos años los olvidos de los gobiernos nacionales hasta que no llegó Néstor Kirchner, tuvimos un acta de reparación histórica y la infraestructura necesaria para desarrollar una provincia no teníamos”, sostuvo el titular de economía.

Y agregó: “Hicimos mucho con Néstor, después con Cristina y nos paramos de vuelta cuatro años y ahora queremos arrancar. Avanzamos mucho en rutas, en energía, en fibra óptica, pero nos faltan cosas como el gasoducto, acueductos, que por los montos de estas obras ninguna provincia podría hacerlo con su presupuesto propio”.

Además, Ibáñez manifestó que existen “nuevas demandas sociales” porque quedó sin efecto lo proyectado hace cinco años durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández.

“Hoy hay otras demandas mayores y hay que cumplirlas, me refiero a todo lo que hace al saneamiento agua y cloacas, plantas y sistemas cloacales que quedaron chicos por eso se trabaja fuertemente en eso”, indicó.

Y recordó que ya hay licitaciones para tales tareas en los barrios de Formosa Capital, como también para la red de agua potable en Ingeniero Juárez y el acueducto de Lucio V. Mansilla a Villa Escolar.

“Las demandas en el tema saneamiento, para dar un ejemplo, son muchas porque la población crece y la demanda también”, aclaró.

En ese sentido, el ministro consideró que las pautas que se marcan en este presupuesto “son factibles de cumplir” pero que la pandemia podría ser un actor “que nos eche por tierra todos los cálculos”.

“Ese es el problema principal, las variables de la economía se pueden controlar a medias, pero se pueden controlar, una pandemia no se puede controlar, haremos todo lo posible y eso influye también, la pandemia no es solamente una enfermedad también agarra a la economía del mundo y nosotros no estamos exentos”, resaltó Ibáñez.

Y concluyó: “Por eso creo que el año que viene todavía el presupuesto nacional y de las provincias va a estar signado por gastos e inversiones que vamos a tener que hacer en el combate de la pandemia”.