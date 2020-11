Está abierta la inscripción para el ATP del mes de noviembre Las empresas deberán solicitarlo a través de la página web de AFIP.

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, anunció que está abierta la inscripción para las empresas que deseen tramitar el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción del mes de noviembre. La misma estará habilitada hasta el próximo jueves 26 de este mes.Para inscribirse deben acceder al punto de ingreso en la página web de AFIP con su clave fiscal única e intransferible.En ese sentido, Ibáñez indicó cuáles son las empresas que pueden acceder a esta política.En primer lugar, pueden hacerlo las empresas afectadas en forma critica que registran una variación nominal negativa en su facturación de octubre 2020 en comparación de octubre 2019. Cuando la variación de facturación nominal interanual sea entre 0% y 35% podrán acceder al beneficio del crédito a tasa subsidiada.También pueden inscribirse las empresas no afectadas en forma critica que registran una variación nominal positiva en su facturación de 0% a 35%. Podrán solicitar un crédito a tasa subsidiada del 33%. Las empresas que cumplan las metas de creación de empleo podrán recibir un reintegro total o parcial al finalizar la devolución del créditoEn esa línea, el ATP también comprende a las empresas del sector salud. Podrán acceder al salario complementario las firmas cuya variación de facturación interanual haya sido negativa, igual a cero o positiva de hasta 35%.Y, por último, las empresas que no desarrollan actividades criticas y registran una variación nominal negativa en su facturación octubre 2020 con relación a octubre 2019, podrán optar entre tramitar un crédito a tasa subsidiada del 27% o solicitar el REPRO II.En otro orden, el funcionario del sector económico, presentó datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que registró un aumento de 2,4 puntos del funcionamiento de la industria argentina en el mes de octubre: 64,9%.Los tres sectores con subas anuales en sus niveles de fabricación de productos son los cauchos y plásticos con un 4,4% más; los químicos y electrónicos, que subieron 2,9%; y los mecánicos e informática, que crecieron 2,7%.Además, los niveles de rentabilidad fueron positivos para el 44% de las empresas, para el 31% fue nulo y para el 22% negativo.