Los equipos de salud instan a la comunidad a tomar conciencia sobre la enfermedad y prevenirla. Asimismo, promueven en los pacientes diabéticos, los cuidados y los controles periódicos

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre de cada año. La fecha fue instaurada por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo.

Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. Al mismo tiempo, apunta a dar a conocer el impacto que tiene en la salud y en la calidad de vida de las personas que la padecen, como también las estrategias para prevenirla y controlarla.

El lema del 2020 es “el personal de enfermería marca la diferencia”, destacando con ello el papel fundamental que desempeñan los enfermeros en el apoyo y acompañamiento a las personas que viven con esta enfermedad, para que puedan llevar adelante una vida sana que les permita mantener a la diabetes controlada y estable, evitando de esta manera sus complicaciones.

Este año es único, debido a la pandemia por COVID-19 y los muchos desafíos que representa este contexto, tanto para las personas con diabetes como para los equipos de salud que realizan el seguimiento y monitoreo.

Programa Provincial de Diabetes

Cabe destacarse que, desde el Programa Provincial de Diabetes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, se realiza el abordaje integral a los pacientes diabéticos, el cual abarca la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, todo gratuito.

El Programa suministra los insumos necesarios, tanto para las personas que se encuentran inscriptas en el programa y que no cuentan con ningún tipo de cobertura social, como para los pacientes de los centros de salud y hospitales públicos de la provincia.

Además, a lo largo del año, el programa efectúa múltiples actividades de capacitación, promoción y prevención de la diabetes. Esto se lleva a cabo a través de charlas, talleres, cursos, consejería personalizada y entrega de folletos.

Dichas instancias, están acompañadas por controles (medición de glucemia, tensión arterial) destinados a detectar pacientes de riesgo y, a su vez, a monitorear el estado y evolución de los pacientes ya diagnosticados.





La enfermedad

La diabetes se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o el organismo no utiliza eficazmente la que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre. Si no se controla puede dar lugar a hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre.

Existen tres tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Todos los tipos de diabetes pueden producir complicaciones graves e incluso la muerte. Gran parte de los casos y sus complicaciones, podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, actividad física regular y un peso corporal normal.

Es una enfermedad crónica y su forma más frecuente, la diabetes tipo 2, se presenta como una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del sobrepeso y la obesidad, favorecidos por la alimentación inadecuada, el sedentarismo y la actividad física insuficiente.

Según la Federación Internacional de Diabetes el número total de personas que la padecen se elevará, a 700 millones para el año 2045, siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte prematura.

La Argentina sigue este patrón de aumento mundial de la prevalencia de diabetes melitus, lo que representa un problema sanitario y socioeconómico de gran magnitud, dado que 1 de cada 10 argentinos padece la enfermedad, según datos de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2018) y, aproximadamente, 4 de cada 10 personas con la enfermedad desconocen su condición.