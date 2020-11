Denunciaron a responsables de Nueva Godoy y choferes que manejaban los colectivos varados en Casa de Gobierno

Además, la intimaron junto con Puerto Tirol, al restablecimiento del servicio de transporte que fue habilitado por el Consejo COVID hace dos semanas; o bien a manifestar los motivos de por qué aún no lo hicieron.

El director de transporte de la provincia, Pablo Córdoba, dialogó con AGENFOR y confirmó que realizó la denuncia correspondiente contra los responsables de la firma Nueva Godoy y el personal de conducción que dejó apostados dos colectivos de dicha empresa en la intersección de las calles Belgrano y José María Uriburu y se dieron a la fuga, bloqueando la libre circulación de los ciudadanos, este lunes por la mañana.

“No tenemos información del motivo, porque no recibimos ninguna comunicación, ni del gremio de la UTA, ni de la empresa, por ese motivo es que efectuamos la denuncia para que se investigue quienes son los autores intelectuales y materiales de esta medida”, indicó el funcionario provincial.

Y aclaró: “Va a depender de la justicia, se va a iniciar el sumario correspondiente y las investigaciones con los autores y responsables de la misma. Hicieron bloqueo de la libre circulación de los ciudadanos y se dieron a la fuga sin, tampoco, manifestar los motivos de por qué efectuaron la misma”.

En ese contexto, recordó que la provincia autorizó, hace dos semanas, el inicio de las actividades del transporte dentro de la provincia pero que la empresa Nueva Godoy aún no lo efectuó y argumentan que no cuentan con los medios para poner en marcha su servicio, aunque “por lo visto, pudieron mover los colectivos”.

Esta situación, en términos de Córdoba, “nos llama la atención”, porque desde que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 habilitó el restablecimiento del servicio en todas las modalidades, las empresas Nueva Godoy y Puerto Tirol, todavía no reiniciaron las mismas; en cambio, las firmas de minibuses ya adecuaron sus unidades teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad vigente y ya están realizando viajes al interior provincial.

“Ambas empresas están siendo intimadas al restablecimiento del servicio o bien que informen los motivos por qué no están prestando los servicios dentro de la provincia. Ya están autorizados para hacerlo, no lo hacen por una decisión unilateral de las empresas que no iniciaron la misma”, manifestó el responsable del área.

Por último, anticipó que esa conducta “va a tener consecuencias” y que en el transcurso del día se los notificará e intimará al restablecimiento del servicio de transporte, ya que se les dio un plazo razonable para adecuarse al protocolo, y si bien “a algunas empresas les llevaba mayor o menor tiempo”, ese motivo puede ser causal de la quita o cese de las concesiones.