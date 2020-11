Covid-19 en Formosa: sin nuevos casos positivos, se dará de alta a dos pacientes

En la provincia de Formosa a través del parte diario Nº 252 de este lunes 16, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 134 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus.Asimismo, en la jornada de este lunes se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 a dos pacientes, ambas mujeres de 26 y 60 años respectivamente, quienes cumplieron el periodo clínico de la infección, y obtuvieron dos resultados negativos consecutivos de PCR con tres días de diferencia. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.Los datos acumulados de la provincia hasta la fecha son los siguientes: total de diagnosticados, 195; total recuperados, 157; casos activos, 17; un fallecimiento por coronavirus; casos en tránsito con egreso de la provincia, 20. La cantidad de test realizados a la fecha es 22.973 con una positividad de 0,85%.Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, los datos actuales son los siguientes: casos diagnosticados, 49; casos activos, 6; casos diagnosticados: en julio, dos 2; en agosto, siete; en septiembre, 10; en octubre, 22 y en lo que va de noviembre, 8. Personas en cuarentena en Clorinda, 41.Por su parte, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes: ingreso de camiones de carga, 426; Control en la vía pública se realizaron a 7.465 personas y 5.413 vehículos. Se labraron Infracciones a 92 vehículos por restricción de circulación y patente; y 400 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Los ingresos irregulares judicializados fueron uno; por incumplimiento de corredor sanitario por transportista, uno. Y se intervinieron dos fiestas privadas.También, el Consejo consideró oportuno recordar que este domingo el Papa Francisco expresó el siguiente pasaje de la biblia: “Extiende tu mano a los necesitados, en lugar de exigir lo que te falta: de este modo multiplicarás los talentos que has recibido”, para marcar que “este mensaje nos recuerda el valor y el poder de la solidaridad, que resulta aún más imprescindible en tiempos difíciles y frente a los discursos egoístas e individualistas. La opción preferencial por los más necesitados no solamente es un imperativo ético, moral y humano, sino que en Formosa resulta un mandato político a partir de los fundamentos ideológicos de nuestro Modelo de Provincia”.En ese contexto, se subrayó en el final que “con estas premisas, seguiremos defendiendo la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.