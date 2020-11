Coronavirus: La provincia preparada para realizar más de mil testeos al día

El Dr. Mario Romero Bruno, miembro del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, dio precisiones acerca de la cantidad de hisopados que se realizarán en el marco del ingreso ordenado y administrado a la provincia. Por otra parte, se refirió a la situación sanitaria de la ciudad de Clorinda.

“La capacidad de la provincia fue mejorando progresivamente, estamos preparados para realizar más de mil testeos por día y eso se debe a la previsión, a las capacitaciones y al equipamiento que se ha ido adquiriendo y recibiendo”, comenzó el epidemiólogo.

En este marco, explicó que en Formosa se pueden realizar el diagnóstico de PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) y además uno nuevo, que es el NEOKIT PLUS que posibilita la detección molecular simplificada del virus SARS-CoV-2 a partir de una muestra clínica directa, obtenida por hisopado o saliva. “El resultado del estudio de estaría en aproximadamente una hora y eso también lo vamos a estar realizando ya que nos permitirá más de 500 determinaciones por día”, agregó Romero Bruno.

Comentó que los controles epidemiológicos seguirán para las personas que están en aislamiento, y además se realizarán los testeos a quienes vayan ingresando a la provincia.

Clorinda: “No se admitirá la utilización política de esto”

Por otra parte, el médico admitió que se viven “momentos muy difíciles”, ya que “este año nos ha modificado la vida a todos en todo el mundo”; por lo que en este contexto de pandemia se evidencian cuáles son las prácticas que dan mejores resultados.

“Lamentamos que a estos meses que convivimos con la pandemia le tengamos que agregar la desinformación producida por medios de comunicación que alarman innecesariamente con noticias falsas o escuchar a profesionales de la salud que hacen declaraciones desconociendo el tema. Nosotros siempre resaltamos que lo que se emite en este parte diario tiene una base científica y verdadera, es lo que siempre hemos respetado”, subrayó Mario Romero Bruno.





En este sentido, denunció que “hay ciertas declaraciones que no tienen un fundamento científico ni verdadero con respecto a la situación particular de Clorinda, se difunden informaciones en la que afirman que no deben tener transmisión comunitaria, o que se tienen que liberar los gimnasios y otras cosas más; que las medidas que se toman desde el Gobierno de Formosa no tienen un sustento científico”.

Y continuó: “Bueno, vamos a los resultados que tienen nuestra política sanitaria ya que el promedio nacional de infectados es de 3.045 casos cada 100 mil habitantes. Si nosotros, Formosa, estuviéramos en esa misma situación tendríamos que tener 19.488 casos de coronavirus y no, evitamos que se infecten más de 19.200 formoseños y formoseñas; ése es nuestro resultado, haber evitado esas infecciones”.

Por otra parte, informó que la tasa de letalidad sería de 528 personas fallecidas en la provincia, lo que significa que se evitaron 527 muertes; “esa es la tasa verificable y es lo que demuestra que la política sanitaria implementada es la más efectiva del país y podemos decir que en cualquier otro lugar del mundo. Porque no hay otra fórmula distinta que dé mejores resultados”, destacó.

Bloqueo sanitario

Argumentó el especialista que la ciudad de Clorinda debe continuar en la etapa de bloqueo sanitario por no encontrar el origen de los casos positivos a coronavirus que se diagnosticaron, “no sabemos dónde o cómo se infectaron esas personas, que además tienen distintos tipos de actividades dentro de la ciudad”.





“Sabemos que la transmisión es de baja escala, pero no por eso necesitamos esperar que haya mayor cantidad de casos para indicar que hay transmisión comunitaria, ya que el hecho de no saber cuál es el punto de partida del contagio ya indica la transmisión comunitaria”, detalló Romero Bruno.

Señaló también que existen ciudadanos que respetan, se cuidan y son responsables, pero a la vez lamentó que se evidencien muchas personas sin ese mismo compromiso ni responsabilidad; “no respetan las medidas sanitarias establecidas y muchas no se quieren realizar los hisopados cuando se acerca el personal de salud a los domicilios”.

El especialista mencionó que otro factor a tener en cuenta en la circulación comunitaria es el tránsito que existe a través de la frontera, “eso pone en riesgo a los clorindenses y si no existiera este bloqueo sanitario, pondría en riesgo al resto de la población de Formosa”.

Sobre el final, advirtió que “esperamos que con el tiempo esta situación vaya mejorando y que no aparezcan nuevos casos. Recordemos que a partir del último caso positivo que no se sepa de dónde provino tienen que pasar 14 días sin nuevos diagnósticos”.