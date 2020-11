Cientos de personas visitaron a sus difuntos en los cementerios de la ciudad

Este lunes 2 de noviembre, los cementerios de la ciudad fueron visitados por cientos de personas que se acercaron para compartir un momento con sus difuntos, respetando las medidas sanitarias establecidas ante el contexto de pandemia de coronavirus.

Cabe señalar que el Gobierno de Formosa declaró asueto administrativo y escolar en todos sus niveles y jurisdicciones en el territorio provincial, debido a que la fecha tiene un especial significado para los formoseños y formoseñas.

Desde horas tempranas, la ciudadanía se acercó a los cementerios “Nuestra Señora del Cármen”, “San Antonio” y “Remanso de Paz” de la ciudad capital en donde eran recibidos por trabajadores de los establecimientos que colocaban alcohol en gel en las manos, controlaban que ingresen con sus respectivos barbijos, y ofrecían una serie de recomendaciones respecto a mantener el distanciamiento social, que las flores en lo posible no sean naturales y no estén en agua (para prevenir la proliferación del dengue), como así también recalcaron a los grupos familiares que no sean numerosos.