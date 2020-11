"Acá estamos comandante"

Habíamos acatado protocolos y controles, y algunos se quejaban y los buitres sobrevolaban.





Más de 8 meses de pandemia, los comercios cerrados, los domingos familiares, no más de 10 personas, y nosotros entendimos, la gradual apertura de actividades, la costanera cerrada y bancamos..





Mientras tanto la sequía, ni una gota de lluvia en varios meses y el comandante llevó el agua desde la ruta 28 hasta Pirané y aguantamos, se murieron cientos de animales, y los nuestros hicieron perforaciones, murieron las madres, salvaron los terneros, resistimos.





Los chicos en sus casas, encerrados, protegidos, las clases virtuales con el celu, y entendieron, se adaptaron.





Apareció el primer caso, hubo susto y nos pegaron, siempre nos pegaron.





Los policías no durmieron, controlaron, incluso las fronteras nacionales custodiaron. Y todos los días la plana mayor reunida, 4 horas y el jefe en los detalles, y aparecieron más casos y actuamos inmediatamente, todos aislados.





Tuvimos una sola baja y su nombre me lo guardo pero se que no quiso rendirse tampoco, pero el virus mata.





Bloqueamos Belgrano y Clorinda, porque era lo que había q hacer.





Veníamos de resistir a Macri, 4 años de desprecios, de pérdida de trabajo, de pymes cerradas, de obras paralizadas.





Habíamos resistido inundaciones, tornados, dengue, cólera, H1N1, y aquí estamos.





Unos tipos a los que nadie vota nunca y Clarin, como siempre, desafiaron al Comandante, un juez cómplice. Un fallo de la Corte de dinosaurios que nos pone contra la pared.





Acá estamos, uno a uno nos vamos sumando a esta patriada.





El Comandante no se entrega. Acá estamos para la misión más difícil y peligrosa, acá estamos, con los intendentes, con cada uno de los 640 mil formoseños, incluso con muchos que no piensan como nosotros pero que ahora, si, recién ahora se dan cuenta donde estábamos parados, lo q significa no tener circulación comunitaria.





El año que vivimos en peligro y en Formosa reabrieron comercios y bares y la noche y las veredas se llenaron de juventud..





Acá estamos Comandante, y somos muchos, un ejército de jóvenes y también de veteranos, somos muchos, el otro día desfilamos por toda la provincia en interminables caravanas.





Acá estamos, respetando el fallo y esperando órdenes.





Tenemos los techos azules, el estadio, los impresionantes hospitales. Acá estamos Comandante, por nuestra gente todo, con nuestros enfermeros y médicos, con los generales y los coroneles en el Parte Covid cada día, de frente, atendiendo a toda la prensa, explicando, respondiendo.





Acá estamos Comandante, con el mejor status sanitario del país ..





Acá estamos Comandante, en Formosa no se rinde nadie, NUNCA,NUNCA,NUNCA..





AMCH

Este ejército había resistido 100 días sin ningún caso positivo de Coronavirus, Formosa y Catamarca, y algunos dudaban, y nos castigaban en las redes y en los medios..