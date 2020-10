Zorrilla: “Formosa sigue avanzando en el regreso seguro a las aulas”

El ministro de Cultura y Educación de la provincia, el doctor Alberto Zorrilla, destacó que el estatus sanitario privilegiado de Formosa permite avanzar en el retorno ordenado y seguro a las clases semi-presenciales.La semana que viene se reiniciarán las actividades académicas en algunas unidades educativas del Nivel Secundario de la capital.Entre las mismas se encuentran las escuelas de la Jurisdicción Cinco: EPES N° 30 “Estados Americanos”, Nº 41 “Dr. Miguel Salvador Pereyra”, Nº 42 “Etelvina Concepción Barreto”, Nº 59 “Prof. Pabla Idoyaga”, Nº 60, Nº 68, Nº 87 y EPET N° 7 “Vicente Arcadio Salemi”.A ellas se suman la EPES N° 99 del barrio La Nueva Formosa y en el barrio Bernardino Rivadavia (ex Lote 4) la EPES N° 72.“Con la autorización del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 hemos iniciado el proceso de retorno a las aulas en algunas escuelas que tienen determinados requisitos necesarios”, manifestó a AGENFOR el ministro Zorrilla.Explicó que una condición es “el no uso del transporte público por parte de los estudiantes porque son todos vecinos a los establecimientos educativos y llegan a pie, en bicicleta o moto, con lo cual se disminuye el riesgo de infección”.En esa línea, indicó que “hemos tenido reuniones con los directivos de las escuelas del Circuito Cinco, La Nueva Formosa y el Lote 4, que son los lugares seleccionados por el Consejo del COVID-19. Con ellos planificamos el regreso seguro a las aulas, cumplimentando determinadas características”.Mencionó el funcionario que en primer lugar debe haber consenso y una anuencia por parte de los padres. “Luego, cada director explica la situación de su escuela, porque si bien hay puntos comunes, cada una posee una realidad diferente. Entonces, necesitamos que desde cada establecimiento educativo se exponga cómo piensan que debe ser el retorno”, acotó.A partir de allí, “nos pusimos de acuerdo en conceptos básicos, teniendo como guía las disposiciones del Consejo del COVID-19”, apuntando que después “los directivos se reunieron con sus docentes para planificar el regreso a las aulas”.“Nuestras prioridades son los alumnos de 1º y 6º, porque en el primer caso inician la Primaria, en el segundo pasan a la Secundaria y han tenido muy pocos días de clases presenciales. Y en ese sentido estamos trabajando muy bien”, afirmó.Respecto del calendario escolar ante el contexto de pandemia, indicó ante esta Agencia que “se ha dispuesto que se continúe como estaba previsto, al igual que con las mesas de exámenes y la recuperación de los contenidos”, señalando que “a partir de allí plantear cómo el año que viene vamos a seguir acompañando las trayectorias y a reforzar el acompañamiento de nuestros estudiantes”.Formosa, una de las primerasAsimismo, el titular de la cartera educativa puso de resalto que Formosa fue una de las primeras provincias del país en ir retornando de manera segura a las aulas, primero en la modalidad rural semi-presencial y ahora prosiguiendo en el área urbana.“Hemos avanzado gracias al estatus sanitario de Formosa –subrayó-. Tenemos bajo riesgo en la mayor parte de la provincia y vamos avanzando en esos lugares de bajo riesgo. Entonces, trabajamos sobre esa realidad, siempre supeditados a las recomendaciones que nos dan desde el Consejo del COVID-19”.En este contexto, el ministro Zorrilla puso en valor al Modelo Formoseño, al remarcar que “el proyecto político se basa en el ejercicio de los derechos y el derecho a la educación se lo toma muy en serio en Formosa”.Finalmente, consultado sobre el regreso a las aulas de los Niveles Inicial y Primario en la zona urbana, sostuvo que “está en estudio y no se descarta, pero debemos tener en cuenta que los mismos tienen un mayor movimiento”.“Vamos a ir sobre seguro; esto es progresivo y planificado. Día a día, en el seno del Consejo del COVID se revisan las circunstancias que tienen cada barrio y lugar. Y teniendo en cuenta que el objetivo es la salud de la población y la vida de las personas, se van tomando las decisiones”, finalizó.