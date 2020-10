Teresa González: “La oposición otra vez da ejemplos de mala convivencia política”

Al referirse a las reiteradas marchas convocadas por dirigentes de Juntos por el Cambio en plena época de pandemia, violando todos los protocolos sanitarios para el cuidado de la salud y la vida. Loss acusó de propagar el discurso mediático del odio en la sociedad.La senadora nacional del Frente de Todos, María Teresa González, condenó la actitud de dirigentes de Juntos por el Cambio quienes en el marco de la pandemia de coronavirus que está atravesando el país y el mundo, convocaron nuevamente este 12 de octubre a una manifestación en distintos puntos del país. “La oposición otra vez da estos ejemplos de mala convivencia política y de cómo no se debe manifestar en este estado de situación y lo digo con esta certeza porque no es la primera vez”, reprochó la legisladora y advirtió que estas convocatorias en distintos puntos del país violan todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus.Consideró que la marcha fue “precisamente un 12 de octubre, una fecha que nos debería llamar a la reflexión. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Es una lástima que grupos políticos utilicen el estado de situación por el que está atravesando el país, para y con fines políticos”, reprobó categórica y subrayó: “Realmente no nos beneficia para nada y en absoluto al pueblo formoseño ni al argentino, en momentos en que tenemos que estar unidos, ser solidarios y fundamentalmente estar organizados”.“Pero nuevamente como ya sucedió en otras fechas patrias, otra vez la oposición vuelve a dar muestra de esta mal llamada política. No es bueno ni es correcto este discurso mediático del odio en donde hasta las consignas se confundían, es más si uno trataba de hacer una síntesis había más de 20 a 30 consignas”, enfatizó.Remarcó que estas actitudes irresponsables de los dirigentes de Juntos por el Cambio se dan en un momento en el que “todos los días desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 se notifica el estado de situación de la provincia. Lo mismo ocurre a nivel nacional con la cantidad de personas contagiadas en el país y de fallecimientos, donde por cada ser humano que muere como consecuencia del virus hay una familia que realmente pasa por momentos muy dolorosos y tristes”.Por eso, la senadora nacional María Teresa González reprochó que en ese marco que está viviendo absolutamente toda la población argentina “nuevamente la oposición da estos ejemplos de mala convivencia política, de cómo no se debe manifestar en este estado de situación y lo digo con esta certeza porque no es la primera vez”.En este contexto, remarcó: “Parece como si lo tomaran como un slogan, ya que en cada fecha patria hacen las manifestaciones en contra de las políticas públicas e inclusivas que viene estoicamente desarrollando el Gobierno nacional en todo el territorio argentino”.“Es absolutamente falso cuando la oposición dice que el Gobierno nacional no tiene una planificación”, afirmó la senadora formoseña y agregó: “Estamos en presencia de un Estado que está haciendo los máximos esfuerzos para la contención de la sociedad que está padeciendo esta pandemia, con efectos en el orden económico como la falta de trabajo y la disminución de los ingresos”.Incluso, recordó que el propio presidente Alberto Fernández el 1 de marzo pasado presentó su programa de gobierno punto por punto ante el Congreso de la Nación.Otro aspecto que María Teresa González destacó como importante es “el gran salto que significó la exitosa renegociación de la deuda con los acreedores externos en plena época de pandemia, la cual es fundamental porque permite dar un oxígeno a la Argentina para que en estos primeros años se pueda invertir y volcar los recursos hacia los sectores productivos para lograr el cambio hacia un mejoramiento de la economía”.“Nos va a permitir nuevamente enarbolar las banderas de la justicia social, la soberanía e independencia económica y por contar con todas las distintas fuerzas no solo políticas, sino las organizaciones y también las libres del pueblo que puedan incluirse en este gran movimiento que es el Frente de Todos”, afirmó por último la senadora Teresa González.