Romero Bruno habló de “riesgo altísimo”; ya fueron aisladas más de 20 personas

Sería en consecuencia del último caso confirmado de la mujer de 21 años que cruzó de manera irregular a Nanawa en reiteradas ocasiones.En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno reveló que hay indicios de transmisión comunitaria en la ciudad de Clorinda a raíz del caso de la mujer de 21 años, positiva COVID, que cruzó irregularmente la frontera en reiteradas ocasiones.“Esta mujer no manifiesta haber viajado a otro lugar, solo estuvo en reiteradas oportunidades y con otras personas en la vecina localidad paraguaya de Nanawa, o sea que esto nos da un indicio de que existiera transmisión local en esta localidad”, manifestó el especialista.En ese sentido, comunicó que “el riesgo es altísimo” y ya fueron aisladas más de veinte personas con contactos estrechos en un centro de alojamiento preventivo, a las que se les van a realizar los estudios correspondientes durante catorce días.“Esto pone en eje, como siempre lo reiteramos desde que comenzó la pandemia, el potencial peligro que implica estas responsabilidades de muchas personas, no sólo del que pueda ser portador del virus, sino que actúan como transmisores a sus contactos estrechos, de confianza, sus amigos, familias y a partir de ahí el riesgo para toda la comunidad”, explicó.Además, dicha circunstancia pone en peligro a quienes tienen mayores probabilidades de complicaciones al transitar la enfermedad, como adultos mayores o pacientes con factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión, ya que “son las personas que potencialmente tienen un riesgo de muerte”.“Es lo que está pasando en el país, ayer aumentamos un poco más esta montaña que nunca terminamos de escalar, fue récord la cantidad de casos en Argentina”, indicó.Y agregó: “Formosa con todos los cuidados que venimos manteniendo, los protocolos, el trabajo importante que hace la Policía de la provincia en el control de los ingresos, seguimiento de transportistas y también la participación de la comunidad, que permite detectar a personas que ingresan de manera irregular”.En esa línea, el médico aseveró que el aviso comunitario da la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano, pero también existe la probabilidad de que “no lleguemos a tiempo”.“Si no hubiera un vecino que dio la alerta, probablemente esta persona podía estar transmitiendo en mayor cantidad y ahí sería más difícil de controlar”, advirtió.Por último, Romero Bruno concluyó: “Estamos en pleno aumento de casos, éste es el momento en que tenemos que ser más estrictos en el cumplimiento de las medidas y los cuidados que tenemos que tener individualmente y como comunidad”.