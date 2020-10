Reconocimiento a odontólogos con 25 años de servicio

La presidenta del Círculo Odontológico de Formosa, Silvia Nasser, comentó sobre el agasajo a los profesionales que cumplieron 25 años de servicio que se realizó este sábado, e instó a la comunidad a no abandonar los chequeos odontológicos.“Desde el Círculo Odontológico de Formosa todos los años hacemos la entrega de plaquetas a los profesionales que cumplen 25 de socios de la institución. Este homenaje suele hacerse en el marco de la fiesta por el día de la Odontología Latinoamericana y no quisimos dejar de reconocer la labor de nuestros colegas a pesar del contexto de pandemia, por eso preparamos este agasajo cumpliendo las medidas de bioseguridad”, indicó Nasser.En este sentido, precisó que las placas de reconocimiento fueron para las doctoras Silvia Acosta, Ana María Álvarez, María del Carmen Escobar, Vénus Nuzzarello, Graciela Oviedo y Pedro Morales.Silvia Nasser informó que las obras sociales, en su mayoría, están restaurando las autorizaciones odontológicas; “si bien hay algunas obras sociales nacionales que todavía siguen autorizando solamente emergencias, la gran parte de las obras sociales abrieron la totalidad cumpliendo todas las medidas de prevención”.“Quiero aclarar que no es la primera vez que el odontólogo o la odontóloga hace frente a enfermedades infectocontagiosas, por lo que sabe cómo cuidar al paciente y cómo cuidarse, así que deben acudir a las consultas con total confianza y tranquilidad”, remarcó la profesional.