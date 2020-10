Poco del Tigre: tareas de rastreo y aislamiento de contactos tras detección de un caso

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este domingo que en las últimas 24 horas se realizaron 208 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.El caso positivo se trata de un hombre de 53 años de edad, asintomático, residente de Pozo del Tigre, que se realizó un hisopado de control previo a su partida hacia el obrador donde trabaja, ubicado en el departamento Bermejo. Ante este diagnóstico, el paciente fue trasladado al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general.En atención al caso positivo reportado en el punto anterior, se están realizando tareas de investigación epidemiológica en la localidad de Pozo del Tigre, lo cual incluye el rastreo y aislamiento de contactos estrechos y búsqueda activa de casos.Los datos acumulados de la provincia hasta este domingo 18 de octubre, son los siguientes: 164 el total de diagnosticados; 112 las personas recuperadas; 36 casos activos; ningún fallecimiento por coronavirus; 16 casos en tránsito con egreso de la provincia; 875 personas en cuarentena y 17.210 test realizados (0,95% de positividad)Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes: Clorinda lleva 36 casos diagnosticados; activos, 16 casos. De los diagnosticados, dos fueron detectados en julio; en agosto, 7; en septiembre, 10 y en octubre, 17 casos. Personas en cuarentena de Clorinda: 80 (60 en Clorinda y 20 en Formosa)En tanto, en Belgrano los casos diagnosticados hasta ahora fueron 7; los casos que se mantienen activos, 6; casos diagnosticados en octubre; 7; personas en cuarentena de Belgrano: 131.Asimismo, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: ingreso de camiones de carga: 487; control en la vía pública: a 12.143 personas y 8.007 vehículos; infracciones: 166 vehículos por restricción de circulación y patente; y 435 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Los ingresos irregulares judicializados fueron tres (más dos contactos en estudio) y fueron detectadas 11 fiestas privadas.Por su parte, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario comunicó que en la semana fueron fiscalizados 25 comercios, labrándose tres actas de infracción, con secuestro e intervención de 877 kilos de mercaderías vencidas.“Comprovincianos, saludamos en su día a todas las madres formoseñas: las que han dado vida y las que cumplen ese rol desde el corazón. Ellas nos forman en valores humanos, culturales, espirituales, y por sobre todas las cosas, cobijan y protegen a sus hijos e hijas desde el amor, el compromiso y la fortaleza que las caracteriza. Siguiendo el ejemplo de todas las madres, cuidemos de nuestras familias y de todos nuestros seres queridos cumpliendo las medidas sanitarias que nos resguardan frente al virus que asola al mundo. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluyó el parte de este domingo del Consejo COVID-19.