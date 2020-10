Caso Pozo del Tigre: 12 contactos estrechos y 22 compañeros de trabajo fueron aislados

En el parte de prensa de este domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, los médicos Mario Romero Bruno y Julián Bibolini informaron sobre el estado de salud de los pacientes positivos a coronavirus y sobre la situación epidemiológica a raíz de una nueva persona detectada con la enfermedad.En este sentido, el director de Epidemiología y del Hospital Central, Dr. Mario Romero Bruno, precisó que el hombre de 53 años que dio positivo a coronavirus se encuentra asintomático y aislado en el Hospital Interdistrital Evita y que es residente de la localidad de Pozo del Tigre. Aún no se pudo definir dónde comenzó la cadena de transmisión, por lo que la investigación epidemiológica continúa.“No tenemos definiciones del caso, se está realizando el rastreo de contactos, aún no tenemos la cadena de transmisión ni el nexo de contagio cerrados. Estamos en plena investigación y dependiendo de los resultados se tomarán las decisiones que serán siempre pensando en brindar garantía y protección a todos los habitantes”, subrayó el especialista.Asimismo, señaló que “se trata de un trabajador que cumple funciones en una constructora en el Departamento Bermejo, es una persona que estuvo dentro del grupo que en una oportunidad dio positivo a coronavirus; él había hecho cuarentena y tuvo tres resultados negativos a coronavirus. Volvió a su hogar en Pozo del Tigre y antes de que regrese a trabajar se le hace un nuevo hisopado que da positivo”.En este contexto y para finalizar, confirmó que el equipo sanitario de la provincia comenzó desde este sábado con la investigación epidemiológica por lo que 12 contactos estrechos de Pozo del Tigre fueron aislados y, por otra parte, 22 compañeros de trabajo.Por su parte, el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad, Dr. Julián Bibolini, indicó que cuatro pacientes presentan síntomas de coronavirus, dos de ellos cursan un cuadro leve de la enfermedad y dos, moderado.“La mayoría presentan cuadros asintomáticos, es decir que no refieren ninguna manifestación que nos hable de coronavirus, pero hay cuatro personas que sí lo tienen: Dos de ellas persisten con síntomas leves que son un poco de tos, catarro, pero que no comprometen su estado de salud. Otras dos personas una mujer y un hombre están internados en terapia intensiva con cuadro moderado de la enfermedad”, comentó el médico.Explicó que de los pacientes en la Unidad de terapia intensiva, la mujer presenta tos y por momentos necesidad de oxígeno al dormir, “por lo que se decide dejarla en terapia para un mejor control”.En lo que respecta al hombre, “está un poco más comprometido y requiere mayores momentos de oxígeno ya que tiene un compromiso pulmonar compatible por coronavirus. Está estable, consciente y se moviliza en la habitación sin mayores problemas”, dijo para finalizar.