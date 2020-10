Muracciole: “El Modelo Formoseño es la actualización doctrinaria más importante que tiene el peronismo en Argentina”

El edil capitalino se refirió a un nuevo aniversario de la gesta del movimiento justicialista en el país y su innovador festejo para este año de pandemia. Además, reivindicó los derechos obtenidos por dicho partido político y aplicados en la provincia de Formosa por el Gobernador Insfrán.El concejal justicialista de la ciudad capital y economista, Adrián Muracciole, dialogó con AGENFOR acerca del 75° aniversario de la movilización popular que dio nacimiento al Movimiento Nacional Justicialista en 1945 y su festejo particular de este año atravesado por la pandemia.En ese marco, el edil manifestó que “el 17 de octubre significa muchas cosas” para el partido político al que pertenece porque representa su nacimiento.“El 17 de octubre fue una movilización espontánea, popular, la más grande de la historia de Latinoamérica donde ese pueblo trabajador y humilde que había sido dignificado por el Coronel Juan Domingo Perón como Secretario de trabajo y previsión fue a pedir la liberación de él porque fue encarcelado por el gobierno de facto de ese momento”, recordó.Y continuó: “Como el pueblo nunca abandona a quien lo traiciona, como decía Perón, cuando él fue encarcelado injustamente, fueron a pedir por su liberación y a expresar que ya no soportaba más ese país unitario, oligarca, que pretendía que los trabajadores vivan en condiciones de miseria, sino que querían condiciones dignas de trabajo, reivindicaciones para las mujeres y trabajadores y era Perón el líder que podía consumar esos derechos”.En ese contexto, Muracciole manifestó que las tres presidencias de Perón se caracterizaron por el avance de la conquista de derechos sociales “que nunca retrocedieron a pesar de los golpes militares, la proscripción del peronismo, la tortura que sufrieron los compañeros y compañeras y hasta la desaparición forzada de personas”.Por otro lado, el profesional, se refirió a la situación actual y dijo que “el mundo está bastante convulsionado por la pandemia” pero también porque las experiencias neoliberales y otras similares “están haciendo agua en todos lados”, y consideró que, otra vez, el peronismo es “el que nos permite tener una doctrina que nos enseñe el camino”.“Hay que buscar la paz, prosperidad y trabajo y hacer las cosas con amor, porque si algo caracterizó al peronismo, justamente a la movilización del 17 de octubre, es que siempre fue una expresión pacífica y con mucha alegría porque eso genera conquistar derechos”, resaltó.Además, Muracciole aseguró que “este 17 de octubre nos sigue marcando el camino de lo que hay que hacer en pandemia”, estar “más unidos que nunca” y, fundamentalmente, organizados en el trabajo, porque “hay mucho por hacer para poner al país de pie luego del desastre de Macri y de la crisis mundial que sufrimos por el covid”, como también “ser muy solidario con el que más necesita en estos momentos difíciles”.“Nosotros seguimos los lineamientos que ya Perón nos delegó hace muchos años y que sigue el Modelo Formoseño, que es la actualización doctrinaria más importante que tiene el peronismo en Argentina, que encuentra en Gildo Insfrán y este modelo el exponente máximo del legado de Perón como política y también un cuerpo doctrinario importante actualizado para la Formosa de estos tiempos”, manifestó el concejal.Por último, y respecto a la particular movilización virtual que organizó el Partido Justicialista por las circunstancias de este año, Muracciole sostuvo que “somos muy responsables de la situación que vivimos y sabemos que exponernos salir a la calle puede generar problemas con el coronavirus”.Por lo tanto, se festejará un nuevo aniversario de la gesta del peronismo, como todos los años, pero de manera virtual: “Seguro seremos millones de compañeros y compañeras quienes estaremos ahí acompañando a la conducción del PJ, al presidente, a los gobernadores y a los dirigentes que están poniendo su compromiso con el país para estar nuevamente de pie”.