Mirassou: El ingreso masivo de personas a la provincia sería un “suicidio”

Y valoró una vez más, las medidas tomadas hasta el momento por el gobernador Gildo Insfrán y el Consejo Integral de la Emergencia COVID – 19, poniendo de relieve los positivos resultados obtenidos y el sostenimiento del estatus sanitario

La Subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º nivel de atención, del ministerio de Desarrollo Humano, Dra. Cristina Mirassou, comentó que la provincia en este momento cuenta con 38 centros de aislamientos, distribuidos en diferentes puntos del territorio.

Desde principios de la pandemia y la decretada cuarentena obligatoria preventiva, comentó que dichos lugares, han ido aumentando “en razón de poder ir permitiendo más cantidad de ingresos, pero siempre en función de la capacidad de lo que podemos atender”.

“Se pone en juego, por un lado, la voluntad de que las personas ingresen, basadas en prioridades, donde la salud está primero, pero, además, considerando que podamos cumplir con los controles que, hasta ahora, nos permitieron mantener el estatus sanitario privilegiado que tiene la provincia, en relación a las provincias vecinas, al país en general y a los países limítrofes”, afirmó.

Marcó, una vez más, que en la medida que el número de ingresos “sea compatible con la oferta de salud que tenemos”, el abordaje integral que se da a las personas que están transitando el aislamiento “va a seguir siendo de calidad, como también los controles, para que podamos continuar con la buena situación sanitaria que venimos sosteniendo”.

Resaltó que “el ingreso administrado es lo que ha dado buenos resultados”. Y de manera categórica afirmó que, aunque muchos no lo quieren entender y hablan de un ingreso masivo, esto sería realmente un “suicidio sanitario”.

En este marco, reiteró que todos conocemos la distinguida situación sanitaria que tiene Formosa en el contexto, por ejemplo, de las provincias del norte “donde estamos rodeados de circulación viral y de un número alto de defunciones por COVID”.

Dio a conocer que, según los números vistos en las últimas horas por el Consejo Integral de la Emergencia COVID – 19, el Chaco reporta más de 370 muertes, y Jujuy registra más de 760 defunciones a causa del virus. “Estas son cifras que duelen y debemos tener en cuenta que nosotros no tenemos ninguna muerte todavia”.

Continuó explicando que, no obstante, no es posible afirmar “que no vamos a tener muertes, pero nuestra realidad es un logro alcanzado gracias a todas las medidas que ha venido tomando el Gobierno provincial y el Consejo. Quizá a algunos les caiga poco simpáticas, pero vienen siendo tomadas para dar tranquilidad a todas y todos los formoseños, que hasta ahora no tenemos que lamentar víctimas”.

Precisó que, aunque Misiones lamentablemente tiene ya 4 muertes “junto a esta provincia, somos las dos que venimos aplicando medidas más estrictas desde principios de la pandemia, precisamente para seguir teniendo mejores resultados y a la vez sostener el estatus sanitario alcanzado”.

Sentenció que “tanto la conducción firme del gobernador, Dr. Gildo Insfrán, quien preside el Consejo Integral de la Emergencia, como las decisiones que se han venido tomando, se miden por los resultados. Todavía dormimos tranquilos, llevamos una vida casi normal. Y aun teniendo casos, que pudimos también neutralizarlos, no tenemos que lamentar muertes por este virus que asola al mundo entero. Las medidas tienen que seguir firmes porque esto es una batalla día a día”.

Valoró, asimismo, que la comunidad formoseña ha venido acompañando muy bien todas las medidas que se fueron tomando y creo que podemos atribuirlo a que se ven los buenos resultados, sobre todo cuando comparamos a Formosa con otras provincias y a nivel país”.

En tal sentido, reiteró a todas y todos los formoseños sobre la importancia de continuar con las medidas de prevención e ir pensando que “dentro de 2 meses se vienen las fiestas de fin de año y debemos prepararnos para vivirlas de una manera distinta, más austera en cuanto a la movilidad y al intercambio social”. Aseguró que este será el costo “de no tener que lamentar muertes y de comportarnos, como lo venimos haciendo, con madurez y responsabilidad por el bien de todos”.

Recomendaciones

Para concluir, reiteró que las medidas que debemos cumplir entre todos “son siempre las mismas” y subrayó el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado constante de manos con agua y jabón, como “las medidas más efectivas y protectoras”.

“No debemos relajarnos, debemos estar siempre alertas. Tenemos que pensar que, en la mayor parte de nuestra provincia, no hay circulación viral comunitaria, salvo en las dos localidades que fueron bloqueadas (Clorinda y Belgrano) acertada y oportunamente”, enunció.

Y dejó como reflexión que “Nunca sabemos dónde podemos cruzarnos con el virus. Por eso, siempre tenemos que cumplir las medidas de prevención, sobre todo cuando estamos en la vía pública, lugares de trabajo o espacios de mayor concurrencia de personas. Esto debe tomarse ya como un hábito, porque va para largo, no sabemos hasta cuándo y mientras, debemos cuidarnos”.