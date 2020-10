López Peña defendió, una vez más, la decisión del gobernador Insfrán de no transferir la CPS

El titular del organismo explicó los alcances del convenio bilateral de financiamiento ANSeS-Provincia del ejercicio fiscal 2018El administrador de la Caja de Previsión Social (CPS), Gustavo López Peña, se refirió al Convenio Bilateral de Financiamiento entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y la Provincia de Formosa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, suscripto el 16 de septiembre de este año.En declaraciones a AGENFOR, el titular del organismo previsional recordó que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri se sancionó la Ley 27.270 que cambió la fórmula para calcular los déficit de las cajas provinciales, y a raíz de eso la Nación calcula como si fuese que la Caja de Formosa se transfirió a la ANSeS.“Ellos -por ANSeS- no tienen los mismos parámetros que tiene la provincia de Formosa. Nosotros tenemos el 82% móvil en la determinación del haber, ellos llegan al 45; la movilidad es distinta, y los años de aportes, sobre todo en los docentes, también”, indicó el funcionario provincial.Detalló que “el número que arroja cubre parte del déficit que tiene la Caja de Previsión Social. Hablamos del año 2018, esto es porque durante la gestión de Macri nos dieron muchísimas vueltas respecto del cálculo de los números de Formosa. Nosotros cumplimos lo que nos pedían, incluso teníamos turnos de 24 horas donde todos los agentes previsionales estaban trabajando en la carga de datos como solicitaban. Formosa fue una de las primeras provincias que transfirió datos como Nación pedía”.No obstante, advirtió que los esfuerzos fueron vanos debido a que “esa gestión fue marcada por la indiferencia hacia Formosa, por eso se tardaba en transferir los fondos, una vez que se produjeron las elecciones el año pasado, las PASO, dejaron de transferir los fondos que correspondían”.“Cuando asume el presidente Alberto Fernández y por gestión del gobernador Gildo Insfrán vuelven a transferir fondos a cuenta de lo que debían, y recién en el año 2020 pudimos calcular los números porque antes ANSES no lo hacía. Esto termina con la firma de un convenio entre ANSeS y la Provincia y con números que sacamos en conjunto, para que les transfieran a los jubilados lo que les corresponde”.“El convenio fija cinco cuotas, a partir de la ratificación de la Legislatura Provincial tenemos tres cuotas más y por supuesto es lo que corresponde al año 2018”, subrayó el titular de la CPS y aclaró: “El 82% lo garantiza el gobierno de la provincia de Formosa a través de su Tesoro Provincial, se paga en tiempo y forma todos los meses, la movilidad es diferente a la nacional. En Formosa cada vez que hay una suba de salario a los activos, automáticamente se ve reflejada en los pasivos en el ciento por ciento del aumento y también podemos levantar la bandera de la soberanía previsional y de nuestra autonomía de la Caja, gracias a la decisión del gobernador Gildo Insfrán de no haber transferido el organismo”.“Esto significa -recalcó Gustavo López Peña- que nosotros podemos estar calculando, como calculamos, con este 82% real y esta movilidad y por supuesto, un paréntesis para los docentes que se jubilan con 25 años de aporte, un derecho constitucional que se ve todos los meses, con la cantidad de docentes que se jubilan”.