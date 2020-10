Jorge González: “Los límites de Formosa no están cerrados, pero hay medidas sanitarias a respetar”

En una larga entrevista, el funcionario señaló que esa provincia “tiene un sistema de salud consolidado” para hacer frente al coronavirus y además reconoció que el Gobierno nacional “ha tenido una actitud presente y activa con Formosa”, que solo registró 167 casos de coronavirus desde marzo y ningún muerto: “Esto es algo que hoy en la Argentina no lo puede mostrar nadie y se debe a las medidas sanitarias estrictas que tomamos y que nos permiten a los formoseños tener una vida prácticamente normal”.



En cuando a las permanentes críticas a las medidas sanitarias tomadas en Formosa, González aseguró que esos medios porteños “son funcionales a la derecha” y dijo que “cuando la derecha advierte que existe un modelo de provincia que tiene la persona como centro y eje de todas sus acciones y está orientada a la formación de una ciudadanía libre, entonces molesta”.



Télam: ¿Cómo es la situación de la pandemia en Formosa ahora?



Jorge González: Tenemos un sistema de salud consolidado, con una presencia territorial muy importante y que es un sistema de complejidad creciente. Entonces, la situación sanitaria de la provincia para enfrentar al coronavirus tiene su historia y arrancó organizando un sistema, con una infraestructura muy importante, con la capacitación del personal y fortaleciendo el sistema educativo porque la educación es un factor importante para tener una población sana. Además, implica fuerzas de seguridad preparadas para esta contingencia y trabajando desde una perspectiva de un trabajo hacia la comunidad. E incluso la reconversión de nuestro sistema de cooperativas de textiles (que producen los uniformes del sistema de salud y de seguridad, la ropa de cama hospitalaria) y tuvimos que reorientar la producción de alcohol en gel, así como larvicida y repelentes contra el dengue. Por último, desde el 15 de marzo tenemos una reunión diaria con el gobernador donde se toman las decisiones sanitarias para que hoy Formosa mantenga este estatus sin tener que lamentar ningún muerto por coronavirus.



T: ¿A qué atribuye las permanentes críticas de medios de comunicación porteños o sectores de derecha hacia Formosa?



J.G. :Cuando la derecha ve una situación de justicia social, cuando la derecha advierte que hay lugares donde no existen privilegios para una minoría sino para las mayorías, cuando la derecha ve que no existen grandes diferencias entre los ingresos, porque somos la provincia más igualitaria del país en términos del coeficiente de Gini, cuando la derecha advierte que existe un modelo de provincia que tiene a la persona como centro y eje de todas sus acciones y está orientada a la formación de una ciudadanía libre, entonces esa provincia molesta y resulta incómoda.



T: ¿Cómo analiza a el accionar de la Justicia Federal con respecto a algunos fallos?



J.G. : Formosa fue muy clara desde el primer momento de la pandemia y anunció que iba a tomar las medidas sanitarias necesarias para cuidar la vida y la salud de los 640 mil formoseños. Entonces, los límites de Formosa no están cerrados, no hay aduanas como dicen, aunque sí hay medidas sanitarias que debemos respetar y una de esas medidas sanitarias es el ingreso ordenado y administrado. A cada persona que igresa le hacemos un hisopado, lo ubicamos en un lugar pagado por la provincia durante 14 días, le volvemos a realizar un hisopado y, si da negativo, se integra a la comunidad sin inconvenientes. Sin embargo, todo esto a la derecha eso le molesta y organiza estos ataques. Y lo grave de esto es que han encontrado eco en la Justicia Federal, que en Formosa funciona en el juzgado número 2, a cargo de un juez subrogante -Fernando Carbajal-, que es una persona que vivió varios años en Formosa, aquí militó en la UCR, fue apoderado del partido, y luego fiscal de Estado de la provincia de Corrientes. Este magistrado permitió el ingreso de una persona saltando todos los protocolos sanitarios, lo criticamos y todos los días falla en contra sistemáticamente de la provincia, lo cual nos indica que existe una clara parcialidad.



T: Muchos medios de comunicación y sectores políticos aseguran que Mauro Ledesma, el joven de 23 años que murió ahogado intentando pasar el río Bermejo desde la provincia del Chaco, es responsabilidad de Formosa. ¿Es así?



J.G: La provincia tiene un sistema de ingreso ordenado y administrado que es público y que establece un orden de prioridades: la antigüedad de la inscripción, que tengan domicilio real y efectivo en Formosa; y distintas situaciones (de salud, estudiantes, quienes salieron de la provincia para la atención de algún familiar enfermo, quienes se fueron por trabajo y quien estaba de vacaciones). Este joven, que falleció y cuya historia tomó estado público, estaba inscripto pero su domicilio en el registro nacional de las personas figuraba en la provincia de Córdoba y no adjuntó ninguna documentación con respecto a una situación prioritaria. No tuvimos ningún elemento como para poder trabajar y priorizar su ingreso. Sentimos mucho la muerte.



T: ¿Qué se aprendió de la pandemia?



J.G. : A mí, personalmente, me hizo pensar mucho en la finitud del hombre. También me hace pensar con mucha claridad en que lo que pone a prueba esta situación son los sistemas políticos: si yo tengo el corazón en el capital, mi decisión la pongo en función de lo material, mientras que están aquellos modelos que ponen su corazón en la persona y priorizan su salud. Y eso habla de las diferencias, volviendo al Presidente, que prioriza la salud pero fíjense todas las inversiones de carácter social que se estuvo haciendo para sostener esta situación grave.

