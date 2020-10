Intervenciones por incendios se han triplicado, advierten desde Bomberos

En comparación con años anteriores, las intervenciones por incendios en estos meses se han triplicado, advirtió el comisario inspector Mario Gaona, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, quien además volvió a alertar sobre la peligrosidad de provocar quemas de pastizales o basura.“Las intervenciones que ha tenido el Cuerpo de Bomberos, con respecto a años anteriores, se han triplicado. No solamente en la capital, sino también en el interior, donde se ha registrado una mayor cantidad de superficies con relación a la ciudad de Formosa, ya que venimos con incendios de pastizales desde el mes de marzo”, manifestó en declaraciones a AGENFOR.Indicó en ese sentido que “hemos tenido entre 20 y 30 intervenciones diarias en Formosa Capital, cuando antes solíamos tener dos o tres. Y en el interior entre 10 y 15 en forma diaria en los últimos tiempos”.“El Cuerpo de Bomberos tiene destacamentos a lo largo y ancho de la provincia. Por ejemplo, en Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, General Belgrano, El Colorado, Laguna Blanca, entre otras. Vamos actuando de acuerdo a la localidad donde se registra la intervención, acudiendo el destacamento más próximo”, enfatizó.De todos modos, subrayó que “el personal de capital ha tenido intervenciones y también debió acudir a modo de refuerzo, por ejemplo, de Laguna Blanca y Belgrano”.Hizo notar que la semana pasada se produjeron incendios de amplia magnitud en Laguna Blanca, San Martín Dos y Fortín Lugones. “Han tenido afectación por incendios de pastizales que han puesto en vilo a esas poblaciones porque se han desarrollado en campos cercanos”, lamentó el comisario inspector Gaona.Causas“Son varios factores”, respondió cuando esta Agencia le consultó por las causas. “Está la naturaleza, la falta de prevención y obviamente también el accionar del hombre –precisó-. En estos últimos tiempos no ha llovido, el terreno está seco, al igual que las aguadas, y además falta la prevención por parte de aquellas personas que tienen terrenos baldíos con falta de limpieza alrededor, a lo cual se suma la gente que quema basura”.Cuando se le hizo notar que aún no se puede erradicar esa mala costumbre, apuntó que “si bien es cierto que desde los medios de comunicación se hacen las recomendaciones pertinentes de manera permanente, todavía seguimos teniendo personas que son imprudentes y no miden las consecuencias”, afirmó.“La naturaleza nos está presentando situaciones que el hombre no puede controlar, como las altas temperaturas que padecimos la semana pasada, al igual que el viento norte. Todos esos factores se van sumando y creando una situación donde el fuego en este momento es incontrolable”, alertó.Respecto del fin de semana, dijo que “la actividad se ha reducido” ante la baja de las temperaturas: “Ha refrescado un poco en toda la provincia, no obstante a eso, el destacamento de Bomberos de General Belgrano, tanto este domingo como en la madrugada el lunes, ha tenido que intervenir nuevamente en incendios de campos”, manifestó el titular del Cuerpo de Bomberos.Sostuvo que en Naineck, Palma Sola y zonas aledañas, donde hay gran plantación de bananales, también se han producido daños considerables por las quemas.Finalmente, Gaona exhortó a la concientización a la población sobre este tema, instando a denunciar cualquier foco ígneo al 911 o 101.