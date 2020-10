Eber Solís Encabezó acto de reconocimiento a los trabajadores viales en su día

“El gobernador Gildo Insfrán me pidió especialmente que les transmitiera y reconociera por la labor que cumplen todos los días a lo largo y ancho de la provincia”, subrayó el vicegobernador Eber Solís, quien participó de la ceremoniaEn la mañana de este lunes 5 de octubre, en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se realizó el acto conmemorativo del “Día del Trabajador Vial y del Camino”. Como parte del reconocimiento al personal, se entregaron medallas a aquellos con más antigüedad en la institución.Del mismo participaron el administrador de la DPV, el ingeniero Fernando De Vido; el ministro de Planificación y Obras Públicas, Daniel Malich; el secretario general de los trabajadores viales, Carlos Salinas, demás funcionarios del organismo.Cabe señalar que en esta oportunidad la ceremonia se hizo respetando los protocolos sanitarios ante el contexto de pandemia de coronavirus.Por esta razón, el acto fue transmitido por videoconferencia para que de esa forma los trabajadores y las trabajadoras viales pudieran seguirlo desde sus hogares o los diversos campamentos de trabajo que Vialidad tiene en distintos puntos del territorio provincial.En primer término, en su alocución, el vicegobernador Solís saludó a los trabajadores y las trabajadoras en su día y “en ustedes, un abrazo fraterno del gobernador Insfrán, que me pidió especialmente que les transmitiera y reconociera por la labor que cumplen todos los días a lo largo y ancho de la provincia”.Hizo notar que ante la difícil situación sanitaria que se vive en el mundo por la pandemia con efectos en todos los órdenes, “que nadie esperaba que llegara, ni tampoco se sabe cómo va a continuar ni cuándo va a terminar. Por ello, el Gobernador hace más de 200 días, en las primeras horas cada día, de manera ininterrumpida, preside la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 con todo el gabinete ampliado y especialistas en materia de salud para llevar adelante todas las medidas necesarias para preservar y cuidar a todo el pueblo formoseño, y así poder salir lo más pronto posible de esta situación”.Ello significa, marcó, que más de 200 reuniones son el símbolo de que en Formosa el Estado no se ha detenido ni siquiera un minuto, ya que ha continuado dando respuestas a todos los sectores y los lugares de la provincia.“Especialmente en un día como hoy uno ve a la familia vialera en un acto que tal vez no estamos acostumbrados llevarlo de esta manera, no nos gusta porque los formoseños somos más cálidos, y particularmente también el personal de esta dependencia, que está acostumbrado a la presencia del Gobernador porque saben el cariño y reconocimiento especial que tiene por ustedes”, significó el vicegobernador Solís.Asimismo, puso de relieve que la provincia en este momento está atravesando una crisis hídrica en un contexto sin precedente en cuanto a una sequía extrema, pero hace que el Estado esté presente en cada lugar del territorio. A través, por ejemplo, de los trabajadores viales, quienes con tanques de agua proveen de materia solidaria a las familias sin importar donde estén ubicadas.A su vez, puso de relieve que “la familia vialera contribuye a contener y apagar los incendios en muchos lugares, por eso cuando uno ve una motoniveladora, un tanque, un camión de vialidad significa que otro formoseño no está solo”, apuntando que “en este sentido va el reconocimiento para todos los que forman parte de esta familia, y entender que en Formosa de manera unida, organizada y solidaria vamos a salir pronto de esta situación y sin lugar dudas para seguir construyendo la Formosa que todos queremos”.A su turno, el administrador general de la DPV, el ingeniero De Vido, saludó a los trabajadores viales en su día, acentuando que, “desde el mes de marzo que se declaró la pandemia en el país, los trabajadores viales siguiendo los protocolos de bioseguridad vienen trabajando y prestando servicio en todo el territorio provincial. Nosotros somos servidores públicos esenciales en este desafío”.En ese marco, sostuvo que “en Formosa debemos remarcar las políticas sanitarias que se ejecutaron, se ejecutan para enfrentar esta pandemia y poder tener estos resultados que estamos logrando. Y también remarcar que como fruto de una planificación nos encuentra con la infraestructura sanitaria adecuada”.“Se trata de una catástrofe humana que debemos remarcar que está en pleno desarrollo ya afectó en el mundo a más de 35 millones en el mundo, mientras que en la Argentina a más de 700 mil habitantes y en Formosa a 105 comprovincianos, y debemos lamentar la muerte de más de un millón de personas en el mundo y 20.795 compatriotas argentinos”, describió, exhortando a que “estos no son sólo números, son seres humanos, son familias que están sufriendo, por eso debemos valorar el esfuerzo que hacemos en Formosa para seguir luchando juntos”.Y en esa misma línea, convocó el funcionario a “seguir comprendiendo esta situación y acompañando con nuestro compromiso diario. Y debemos también tener presente cuando decimos que esto está en pleno desarrollo son las cantidad y números provisorios que contamos, pero que nos debe comprometer aún más en la diaria tarea”.Asimismo, puso de resalto que “gracias a la conectividad que existe en todo el territorio provincial, las familias pudieron seguir el acto a través de videoconferencia en las distintas localidades del interior provincial, a modo de compartir esta fecha tan cara en el sentimiento de los trabajadores viales”, concluyó.