Galarza: “El Modelo Formoseño tiene al hombre como principio y fin de sus esfuerzos”

El dirigente juvenil Fernando Galarza, consideró que “en ánimo de convertirse en columnista y comentarista dominical de la realidad, e intentando vanagloriarse de su propia gestión, algunos políticos pueden caer en grasos errores históricos y en análisis tergiversados de la realidad. Mirárse tan apasionadamente el ombligo les puede impedir ver que todos somos un ladrillo más en esta casa que construimos entre todos, que es Formosa”.El director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete estacó que “no es necesario ser historiador avezado para llegar a la conclusión de que son las provincias las preexistentes a la Nación” y citó que en sus primeras líneas, el preámbulo de la ley suprema resalta: “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen…”. Fueron 13 los estados federales los que formaron parte de la sanción de la Constitución Nacional Argentina. Ningún estamento inferior a ellas existía aún”.En este contexto, opinó que “exaltar el trabajo de los intendentes no debe implicar auto erigirse como el único que está “cerca de la gente”, desconociendo el trabajo de los organismos provinciales y nacionales en la gestión de los problemas. Es de una necedad alarmante, y hasta infantil, creer que el crecimiento que han tenido todos los pueblos, parajes y comunidades de la provincia no responde a una planificación estratégica provincial”.“Llamar “inasible” a los trabajadores de la salud que calman nuestro dolor, a los docentes que forman a nuestros niños y niñas, a los agentes de la Policía que cuidan nuestras vidas, a todos los empleados de las diversas reparticiones del Estado provincial, es cuanto menos ser desagradecido. Estoy seguro que esa ingratitud no la tiene el pueblo que lo eligió como Intendente. Al contrario, el pueblo formoseño de todas las latitudes es esclarecido y agradecido, y sabe perfectamente cuál es la verdad”, subrayó Fernando Galarza.En este contexto, manifestó: “Uno luego de quedar perplejo ante tan petulantes y falsarias afirmaciones, se pregunta: ¿sin las obras viales, escuelas, centros de salud, fibra óptica, plantas de agua potable, redes de energía, cloacas, pavimentos, y tantas otras más, hubiesen crecido los pueblos y ciudades? ¿Sin las obras de base municipal, como asfalto, cloacas, alumbrado, paradas de colectivos, realizadas con fondos provinciales, hubiese mejorado la calidad de vida de nuestros comprovincianos? ¿Sin el manejo eficiente de los fondos públicos provinciales se podría gestionar municipios como se lo realiza hoy? ¿Sin el Programa “Por Nuestra Gente Obras y Servicios” hubiesen resistido la eliminación del fondo de la soja?”.“El Modelo Formoseño tiene al hombre como principio y fin de sus esfuerzos. Esa concepción no entiende de jurisdicciones estancas. Es un todo, articulado e integrado. Ninguna acción desplegada por el gobierno provincial hace diferencia entre lo cercano o lejano a la Casa de Gobierno”, sentenció.Indicó que “el crecimiento y desarrollo de todos los pueblos y ciudades demuestran una mirada sistémica, global con equidad territorial. En Formosa, como nos enseñara Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. La historia que recuerdan los pueblos, son aquellas que resaltan unidad, organización y solidaridad. Nuestra historia no debe escribirse basada en la mezquindad política, sobreponiendo un proyecto político personal, sobre el interés colectivo”.“Nuestro proyecto de provincia fue y es viable a partir de un Modelo Político, que con una visión integral, logró con equidad territorial que cada formoseño, viva donde vida, en un municipio o zona rural, tenga igualdad de oportunidades”, sentenció por último Fernando Galarza.