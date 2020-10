“Fue un éxito” la entrega de turnos on line para postulantes a viviendas sociales

En dos horas se entregaron mil turnos en forma online para postulantes a viviendas sociales, ubicadas en el barrio La Nueva Formosa que serán sorteadas por el Instituto Provincial de la Vivienda.

Los nuevos postulantes, ingresarán al padrón del organismo provincial y participarán junto con los ya empadronados, del próximo sorteo de 400 unidades habitacionales que se realizará próximamente.

El sistema a través de la página oficial www.formosa.gob.ar/inscripcionipv funcionó como estaba previsto y otorgó los mil turnos que estaban disponibles para que los postulantes, turno en mano se dirijan al organismo a completar los requisitos para el legajo correspondiente.

Así lo confirmó Gustavo León, a cargo de la Dirección de Adjudicación y Control del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) quien señaló que el sistema estuvo operativo puntualmente a las diez de la mañana y para el mediodía, ya había otorgado todos los turnos.

Consultado sobre las quejas de interesados que no pudieron inscribirse, precisó que “seguramente algunas personas no pudieron inscribirse, pero el sistema es como una puerta, no podemos entrar mil personas en un segundo, debemos ingresar de a poco y a medida que el sistema lo permite”.

“Lo real es que hoy los mil cupos que estaban a disposición, fueron otorgados a mil personas, que se presentarán al organismo para su inscripción. Los turnos están dados, con día y horario que se deben presentar cumpliendo las medidas de bioseguridad vigentes por la pandemia de Coronavirus” aclaró el funcionario.

El día de la atención, el IPV dispondrá de un enfermero para la toma de temperatura de las personas, además cabina sanitizante, y un hall de espera al aire libre.