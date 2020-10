Felicitaron a Belgrano por acatar las medidas de higiene y seguridad contra el COVID

Además, resaltaron que la localidad continúa con seis casos detectados desde el inicio del bloqueo sanitario y que se realizarán nuevos hisopados en los próximos días.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, felicitó a los habitantes de General Belgrano que, desde el inicio del bloqueo sanitario en su localidad, tuvieron un acatamiento ejemplar de las medidas de higiene y seguridad para combatir el COVID, que recomienda dicho organismo.En primer lugar, el especialista reiteró que el bloqueo sanitario tiene como única finalidad la prevención de la transmisión del coronavirus y preservar la salud de los 640 mil habitantes de Formosa, al igual que el resto de las medidas sanitarias y la política que se imparte desde el Consejo en todas las reuniones diarias.Además, recordó que tanto Clorinda como Belgrano, continúan con el bloqueo sanitario, con el mayor o menor convencimiento de cada uno de los habitantes, “considerando que esto los protege a cada uno y también a sus familias”.“En esto tenemos que resaltar y felicitar a los habitantes de Belgrano, desde hace diez días que comenzó este bloqueo, con un acatamiento ejemplar de parte de cada uno de ellos, permaneciendo lo más posible en sus domicilios, circulando lo menos posible”, remarcó.Y agregó: “Así hasta el día de la fecha se mantiene con seis casos positivos y no se reportaron nuevos casos, eso habla muy bien y ojalá continúe así”.En ese marco, Romero Bruno anunció que en los próximos días se volverán a realizar los hisopados pertinentes al día 12 o 13 de la cuarentena de 14 días, en búsqueda activa de casos, en concordancia con la estrategia de diagnosticar de manera precoz los positivos a COVID, inclusive en fase asintomática, aislando a quienes corresponda y sus contactos estrechos.“Forma parte de la estrategia de prevención, es lo que hasta ahora la provincia viene demostrando con el ejemplo de muchos formoseños, no podemos decir de todos, ojalá sea el 100%, pero realmente con la mayoría los formoseños que entienden que estas medidas sanitarias son para protegernos en estas circunstancias que está atravesando el mundo y la región aumentando los casos y muertos”, manifestó.Y aseguró: “Hoy podemos decir con orgullo que Formosa está pasando este momento sin tener que lamentar ningún muerto, ni siquiera un paciente que haya precisado un respirador y realmente esto es lo que tenemos que seguir manteniendo entre todos”.Por otro lado, el profesional se refirió a la situación epidemiológica de Clorinda e incentivó a todos los habitantes de esa ciudad a que “nos cuidemos mejor entre todos”.“Sabemos que hay dificultades y que es una zona que se dan estos tránsitos como el caso que estamos anunciando hoy, una persona proveniente del Paraguay, que cada día reporta más casos y el sistema de salud está siendo saturado por la cantidad de pacientes”, sostuvo.Y sentenció: “Sabemos que pone a prueba esto y en muchas oportunidades la participación ciudadana permitió detectar el ingreso de otras personas, por eso, en lo que queda de esta situación, incentivarlos y animarlos a que podemos salir adelante en estas circunstancias adversas como muchas veces lo hicimos”.En otro orden, y consultado por una periodista, Romero Bruno habló sobre las publicaciones en redes sociales de un clorindense que hacía el aislamiento en un hotel de Clorinda y sus quejas al respecto.“La cuarentena preventiva para cualquier persona que esté expuesta potencialmente a este virus es la medida preventiva más efectiva y lo venimos demostrando con los casos que se vienen diagnosticando en los lugares de cuarentena”, aclaró el médico.En ese sentido, explicó que, por una cuestión de estructura, se les aconseja a todas las personas que intensifiquen sus cuidados personales en el lugar de cuarentena y con esto, también, “están previniendo bajo su responsabilidad personal el contagio, aunque esté expuesta a una persona que pudiera estar en una fase asintomática”.“Las personas que están en cada uno de estos centros de alojamiento también lo están bajo su responsabilidad individual y teniendo la experiencia del Juan Pablo que no ha sido así y que muchas personas se contagiaron por imprudencias, es que estando en los centros de alojamiento hay que intensificar todas las medidas de cuidado, esto tiene que ver con el distanciamiento, el uso del barbijo y el lavado frecuente de manos”, remarcó.También el entendido del tema, recordó que “tenemos un tiempo a partir de la exposición de cualquiera de las personas que está en cuarentena” y que si alguien está en aislamiento es porque estuvo en un contacto estrecho en alguna otra situación.“Entonces hay un periodo que no se manifiesta el virus en el primer estudio que muchas veces se realiza, tal es así que hemos diagnosticado hasta el día 13 inclusive de personas que estuvieron en cuarentena y apareció el virus del contacto que tuvo en esos días anteriores, entonces tampoco eso es una realidad”, precisó.Y continuó: “En esto tenemos que asumir responsabilidades individuales y las otras que le corresponden a la evolución del virus y esperemos que con estas medidas se evite la transmisión por sobre todo”.Por último, el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, sumó el dato que de las 1035 personas que realizan su aislamiento en los centros de alojamiento preventivos, sólo 493 corresponden a los ingresos ordenados y administrados. El resto forman parte de contactos estrechos, ingresos irregulares, contactos en estudio y otras situaciones que no respetaron el protocolo establecido.“Por eso cuando a veces nos preguntaban cuanto van a tardar en ingresar las personas de otras provincias, nosotros le decíamos esto no es hotelería, es muy dinámico, tenemos que estar muy atentos para cuidar la mayoría de formoseños y formoseñas”, subrayó.Y concluyó: “Nosotros escuchamos muchas quejas de personas que plantearon estas situaciones, que tienen todo el derecho de realizarlo, pero pocas veces se acuerdan que estuvieron en fiestas sin barbijo, compartiendo estrechamente con otros amigos y amigas, entonces me parece que no podemos cargar la balanza solamente en que estamos en esta situación, seamos consecuentes”.