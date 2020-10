El espacio "Igualar Argentina" prepara su consolidación como partido político

Está conformado por militantes y dirigentes radicales que tomaron la decisión de diferenciarse de su partido cuando éste se sumó a la alianza Cambiemos.

Mariano Guanes, uno de los referentes provinciales del espacio político Igualar Argentina, dialogó con AGENFOR y brindó detalles acerca de la conformación del nuevo partido político que tiene como conductor nacional al diputado Leopoldo Moreau.

“Estamos en una etapa acá en Formosa, ya iniciamos el tramite de alta de Igualar Argentina, así se va a llamar el partido, como nuestro espacio político nacional. Ya tenemos alta en tres o cuatro distritos, Formosa va a ser uno de los que también tenga el partido consolidado en la provincia, a partir de eso vamos el paso a tener el partido a nivel nacional”, explicó Guanes.

En ese marco, explicó que Igualar Argentina está conformado en su mayoría por militantes que provienen del radicalismo pero que también cuentan con dirigentes reconocidos de otros espacios políticos en todo el territorio nacional.

“A partir de lo que sucedió en el 2015 con el radicalismo tomamos la decisión de trabajar en la creación de un espacio político para seguir conteniendo a la gente que de a poco se va alejando de la línea en este caso del radicalismo, buscando otro espacio que le sirva como herramienta para seguir haciendo política de la forma en la que uno históricamente se inició en esto”, manifestó el dirigente.

Actitud que no sorprende

En otro orden, Guanes se refirió a la posición que adoptó la dirigencia del radicalismo que forma parte de la oposición en este contexto de pandemia y aseveró que “no me sorprende la actitud”.

“La oposición en la provincia siempre se caracterizó por generar su militancia a partir de conflictos propios de la gestión, en este caso ni siquiera eso, sino una pandemia y me parece que no siempre todas las excusas son válidas como para que uno trate de sacar una ventaja política que no puede hacerlo desde la generación de hechos concretos y de ofertas reales a la sociedad”, expresó.

Y agregó: “Eso me parece preocupante, no solamente como dirigente político sino como miembro de la sociedad, que en este momento nos exige a todos un rol distinto y a los que hacemos política mucho más”.

También, el referente opinó que “sería mucho más saludable” que la dirigencia política de oposición y oficialismo trabajen en conjunto para poder brindarle a la sociedad la seguridad de que “la gente que los representa está en un estado de alerta y madurez que pone por encima de los intereses circunstanciales el interés general”.

Para finalizar, Guanes rescató que a nivel nacional hay dirigentes que, sin dejar de lado su militancia, cuestión ideológica y diferencia con el oficialismo, pone por encima este momento histórico y trabaja, ofrece o presenta proyectos alternativos.

“No para diferenciarse sino para consolidar el trabajo de contención que se viene haciendo, me parece que eso forma parte del rol verdadero de la dirigencia política”, concluyó.