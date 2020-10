Especialistas del Cuerpo de Bomberos capacitaron a emprendedores y personal de turismo municipal

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Policía brindaron una charla informativa a emprendedores y personal de turismo de la Municipalidad sobre el uso correcto de extintores de fuego portátil, su alcance y clases, incluidas las medidas preventivas para evitar incendios forestales.A pedido de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Formosa, en la mañana del martes, efectivos del Cuerpo de Bomberos brindaron una capacitación destinada a hombres y mujeres que integran la Asociación de Guías y Emprendedores Turísticos de Formosa, en el salón multiusos de la Dirección de Tránsito Municipal ubicado en la calle Rivadavia y Pringles, de esta ciudad.Los temas abordados fueron de vital importancia y resultan fundamentales para los operadores y guías de turismo en términos de capacitación al momento de retomar todas las medidas de bioseguridad cuando regresen a la actividad plena cuando lo dispongan las autoridades.Las capacitaciones a los emprendedores se centraron en las clases de fuego y el uso correcto de extintores para el normal desenvolvimiento ante un principio de incendio, sumado a las recomendaciones generales de estos elementos, como identificar a través de la simbología las clases ABC, descripción gráfica y literal de la forma de operar el extintor, advertencia del uso incorrecto, fechas de vencimientos, lugar donde deben estar exhibidos y técnicas para atacar al fuego.También se insistió en las medidas preventivas para evitar posibles encendidos forestales que tanto afectan a la flora y la fauna, más recomendaciones como la de no abandonar residuos que puedan resultar inflamables, colillas de cigarrillos encendidos, no hacer fogatas en tiempos de sequía.Se aconsejó que una vez utilizado el fuego, se lo debe apagar y corroborar que eso realmente fue así para evitar su reactivación, solicitándose autorización siempre que los lugares no estén adaptados en camping o lugares de esparcimientos.Durante la hora y media de charla, se proyectó un material audiovisual relacionado a la temática y se vivió un clima de participación de los concurrentes.Al término de la actividad, las autoridades municipales agradecieron la estrecha colaboración de la Policía Provincial con las distintas áreas relacionadas al turismo.