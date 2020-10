Diakovsky: “El regreso a las aulas es algo anhelado por los educadores”

Tras participar de la reunión de acuerdos para el reinicio de clases, en modalidad presencial, el intendente de Pirané Mario Diakovsky señaló que “es algo anhelado por los educadores” y destacó el esfuerzo del gobierno provincial para poner en marcha este proceso de concurrencia a los establecimientos educativos con todos los cuidados propios de una pandemia.El funcionario puso en valor la obra inaugurada por el gobierno provincial el pasado mes de Agosto, cuando agua proveniente de las altas cumbres en Bolivia, del río Pilcomayo, fueron conducidas a través de canales y llegaron hasta el reservorio principal del pueblo para abastecer al consumo humano.“Tuvimos una bendición, el agua que llegó desde el Bañado la Estrella a Pirané, hemos logrado gracias al gobernador, llenar los reservorios, sin eso esto hubiera sido imposible, teníamos agua para días, se transportaba desde Loma Senés” graficó en diálogo con Agenfor.Dijo que en la actualidad, “se ha suplido esa necesidad en todo el ejido municipal, no en los sectores rurales a pesar de que se han hecho perforaciones en distintos lugares, pero la zona agrícola ganadera de Formosa es muy grande, los esteros, represas están secos, pero no obstante nos hemos unido a través del comando de emergencia a través de las distintas instituciones, para asistir a las colonias”.Agregó que se acarrea agua a las chacras de los colonos, para asegurarles el consumo familiar y de sus animales, en el marco de una sequía sin igual, en la provincia de Formosa.Diakovsky además garantizó que todas las escuelas urbanas de Pirané cuentan con agua, y que aquellas ubicadas en colonias que cuenten con aljibe, serán abastecidas.Por su parte, la presidenta del Concejo Delibera Yessica Palacios, quien también participó de la reunión, dijo que “como siempre acompañamos a la delegada zonal en algo tan importante, informándonos y venimos a ofrecernos como Estado presente, que sepan que no están solos, que trabajaremos de manera articulada”.