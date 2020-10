Destacan la red de contención social que armó la Nación junto a las provincias para afrontar la pandemia

El ingeniero Ricardo Oviedo, titular de la Delegación Formosa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), ponderó la red de contención social que armó estratégicamente el Gobierno Nacional en conjunto con las provincias para atenuar el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en la población argentina.“A pesar de la difícil situación que estamos atravesando desde el punto de vista sanitario, seguimos trabajando y visitando las localidades del interior. En esa tarea, el personal de la UDAI Formosa se hizo presente este viernes en Colonia Pastoril, ya que tratamos de ir abarcando la mayor cantidad posible de poblaciones”, manifestó el funcionario en declaraciones a AGENFOR.De igual manera, dijo que “también tendríamos que haber estado en Estanislao del Campo, pero lamentablemente por razones operativas no se pudo concretar esa tarea. No obstante, lo reprogramamos para el próximo viernes 16 a partir de las 7.30 horas”.Aclaró que “en todas las circunstancias estamos trabajando con turnos asignados y en relación a la cantidad de operadores que pueden asistir a los lugares”, puntualizando que “en general se trasladan dos y si la demanda es muy alta, tres. En función de eso estamos dando una cantidad importante de turnos, teniendo en cuenta que atendemos entre 150 y 200 personas en cada jornada que se realiza la atención en el interior”.En este aspecto, consideró importante destacar “la colaboración y la participación de todos los intendentes, presidentes de Comisiones de Fomento, la Policía Provincial, entre otros, ya que en cada lugar están presentes, organizando y cuidando todos los detalles, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas”.A su vez, comentó que la ANSeS lanzó tutoriales de YouTube y otras aplicaciones especiales, a los efectos de que “cualquier beneficiario pueda realizar sus trámites a través de la atención virtual”, apuntando que los mismos “van indicando cómo se debe ir procediendo, paso a paso, para efectuar la gestión en la web del organismo”.“Solamente en el mes de septiembre hemos tenido más de 4000 atenciones virtuales, con lo cual Internet es un medio más que adecuado, ya que evita que la gente tenga que trasladarse y las respuestas sean efectivas e inmediatas”, agregó.Asimismo, consultado sobre la posibilidad de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el ingeniero Oviedo contestó a esta Agencia que “oficialmente, hasta el día de hoy no existe ninguna noticia, ni por sí ni por no”.No obstante, puso de resalto el positivo impacto que tuvo este beneficio para paliar los efectos nocivos de la pandemia en la población. “Su influencia ha sido fundamental por el grado de cobertura que tiene, ya que llega a nueve millones de personas. Sin dudas, ha sido uno de los beneficios más amplios en el país”, destacó el funcionario.“Lo es también en la provincia de Formosa, ya que llega prácticamente a 165 mil personas. En cambio, la AUH tiene una cobertura de unos 48 mil beneficiarios, lo cual implica unos 33 mil niños que son asistidos a través no solamente de esta asignación, sino asociado a ello la Tarjeta Alimentar, los bolsones de mercaderías que otorga el Gobierno provincial y la asistencia del Plan Provincial Alimentario Nutrir, lo que configura en todos los casos un esquema de contención social y económica muy importante en estos tiempos”, acentuó.Revalorizó que “una de las cuestiones más importantes que ha desarrollado el Gobierno Nacional estratégicamente, en conjunto con las provincias, es haber armado esta red de contención que nos permite hoy atravesar una situación muy difícil que puso en jaque al mundo entero”.Finalmente, respecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), confirmó que comenzó a abonarse, al igual que las asignaciones familiares, embarazo “y así sucesivamente se mantiene el cronograma de pagos que se ha establecido para octubre”.