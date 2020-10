Con respectivos protocolos, se podrán visitar los cementerios los días 1 y 2 de noviembre

La actividad fue habilitada en mayo, pero debido a la fecha especial se reforzarán los controles y la promoción de las medidas de bioseguridad.

Desde el Departamento de Cementerios de la comuna capitalina informaron que este domingo 1 y lunes 2 de noviembre, en conmemoración al Día de todos los santos y Día de los fieles difuntos, se podrá asistir a los cementerios teniendo en cuenta el protocolo vigente por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19.

Desde el mes de mayo, el organismo dispuso la habilitación de las visitas familiares a los cementerios los domingos y feriados de 10 a 18 horas, en grupos de no más de 10 personas.

En esta ocasión puntual, al ser un día de visita masiva a las necrópolis locales, se reforzarán los controles y las recomendaciones de las medidas sanitarias vigentes para dicha actividad.

Habrá personal tomando la temperatura al ingreso de cada cementerio, como también controlando el uso del alcohol en gel, la utilización de barbijos de manera adecuada y entregando folletos informativos acerca del protocolo vigente.

Las recomendaciones a los concurrentes tienen que ver con no dejar velas encendidas en los nichos, no llevar flores naturales ni jarrones con agua y, como siempre, no aglomerarse entre personas.

Además, si bien no existe un tiempo establecido para cada visita, desde el Departamento de Cementerios, se sugirió que los grandes grupos familiares puedan dividirse en subgrupos para un mejor tránsito y evitar la aglomeración de asistentes, teniendo en cuenta que el cupo máximo de personas es de 10 por grupo familiar.

También, para dichos días, se contará con el refuerzo de la Policía de la Provincia, los agentes de tránsito municipales y demás organismos competentes para facilitar la llegada y el tránsito de todos los formoseños que asistan a visitar a sus fieles difuntos.