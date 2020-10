Armando Felipe Cabrera, descalificó el informe de TN sobre el manejo de la pandemia en Formosa

El Diputado Provincial y Presidente Provisional de la Legislatura, Doctor Armando Felipe Cabrera, repudió este martes las constantes y malintencionadas operaciones de prensa del grupo Clarín y del Canal TN, en contra del Gobierno de la Provincia y del primer mandatario Gildo Insfrán, en cuanto al conjunto de medidas sanitarias para evitar el ingreso del virus a Formosa.Armando Cabrera alertó a la sociedad formoseña, sobre la falta de ética periodista de los comunicadores que forman parte del Canal TN, entre ellos Nicolás Wiñazki, quien en un informe emitido por la señal de cable este martes por la tarde, se comunicó con personas que desean ingresar al territorio provincial, sin siquiera “inscribirse en la página oficial del Gobierno, y sacar el turno correspondiente para el ingreso”.Recordó el legislador justicialista que la Provincia de Formosa, por estrictas directivas del Gobernador Insfrán, decidió desde el inicio de la pandemia, cuidar y preservar la salud de todos los formoseños que habitan cada punto de la geografía provincial, y por ello, al igual que las decisiones que se adoptan en otras jurisdicciones del país y del exterior, se debe solicitar autorización para el ingreso.Sostiene que “estos ataques mediáticos, sin sustento en lo verídico y carentes de sentido común”, constituyen un arma de la oposición para mancillar la investidura del Doctor Insfrán, debido a que “hablan y opinan desde el absoluto desconocimiento” de las medidas que oportunamente tomó el estado provincial para evitar que el virus se propague, como sí ocurrió en la mayoría de las provincias de la Argentina, con casos en constantes crecimiento y situaciones al borde del colapso”.“Realizan un informe absolutamente sesgado de la realidad, con testimonios que no se ajustan la a la verdad. Pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que Formosa, es la única provincia que hoy no tiene un sólo fallecido por coronavirus y se han detectado desde marzo pasado, menos de 200 casos positivos”.“Este excelente trabajo en el manejo de la pandemia les da mucho odio y por eso atacan”, refirió Cabrera recordando que de más de 5 mil formoseños pudieron regresar por el programa de ingreso ordenado y administrado.Finalmente, el Diputado provincial llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre las mentiras que se emiten en ciertos medios de comunicación, como lo que forman parte del grupo Clarín que están manejados por intereses sectoriales afines a la alianza Cambiemos.“Son los voceros del desánimo, los periodistas de TN y los locales formoseños de la oposición enrolados en el Partido Radical, que cuestionan severamente las decisiones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, sin aportar una sola idea a la problemática con su política de criticar por criticar”.“Son los mismos que defienden a Mauricio Macri, el ex presidente que dijo que se mueran los que se tienen que morir”. “Son los odiadores seriales que votaron por el modelo neoliberal de la exclusión, que llevó al país al abismo económico, con más del 40 por ciento de pobreza y hoy quieren proponer soluciones. Por eso, llamamos al gran pueblo formoseño a no consumir estos informes malintencionados y operaciones de prensa en contra de nuestro gran conductor, el Doctor Insfrán y el presidente Fernández”, sentenció.