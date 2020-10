Ante ataques mediáticos, “reafirmamos nuestro compromiso con la conducción política de Insfrán”

“Rechazamos todas estas manifestaciones en los medios hegemónicos y nos expresamos a favor de la conducción política del gobernador Gildo Insfrán y de las medidas sanitarias que va tomando para enfrentar la pandemia”, subrayó la profesora Ana María Del Riccio, subsecretaria de Asuntos Educativos del Gobierno provincial.

Ante la embestida mediática desde grupos concentrados contra el primer mandatario, la funcionaria manifestó a AGENFOR que “reafirmamos nuestra militancia y compromiso con la conducción política del doctor Insfrán y con todas las medidas desde el punto de vista sanitario que se han tomado en la provincia de Formosa”.

En ese sentido, acentuó que “hay que mirar la pandemia como una crisis disruptiva que impacta en la vida humana, las familias, lo laboral y a nivel mundial. Lo que vemos es que ante este contexto originado por el detonante del COVID-19, que tiene que ver con la vida, la integralidad, las personas y la comunidad, se ha tomado como política pública una decisión firme para mantener esta situación sanitaria que estamos viviendo”.

Según remarcó, ello responde a diversas cuestiones, entre las que mencionó a “quien conduce los destinos de la provincia, el doctor Insfrán, que ha sido elegido democrática y legítimamente y que no es ajeno a estas operaciones de prensa que se han armado en los medios hegemónicos a nivel nacional. Esto no es nuevo respecto del liderazgo y la conducción del mandatario formoseño”.

Trajo a cuento que cuando el titular del Ejecutivo Provincial “trabajaba incansablemente para la unidad del Peronismo y poder llegar al Gobierno Nacional en 2019, también estos mismos medios hacían descalificaciones, ayudados por los voceros provinciales” de la oposición formoseña.

“Esto es realmente lamentable, porque como decía el general Juan Domingo Perón, si no estamos por una justicia social, el amor y la construcción y si nos valemos del odio, el revanchismo y el separatismo no va a haber paz. Va a ser inútil porque no nos la merecemos”, planteó Del Riccio.

Utilización sectorial

A su vez, ante esta Agencia, la subsecretaria de Asuntos Educativos marcó que “todo pedido y reclamo puede ser legítimo en democracia, es válido. Y no hay tampoco políticos perfectos, ya que todo es perfectible. Lo que sí es lamentable es la utilización sectorial de manera discriminatoria hacia la provincia de Formosa, al igual que las informaciones sesgadas o mostrar parte de la realidad, puesto que acá no hay una consideración integral”.

“No se valora que tenemos solamente 168 casos de coronavirus y cuáles son los esfuerzos en una realidad multicultural y pluriétnica”, significó.

Consideró esto “lamentable”, por lo que se manifestó públicamente “a favor de las medidas sanitarias que nuestra conducción política toma desde el Modelo Formoseño, ya que esto tiene que ver con un sentido de integralidad, donde todas las decisiones que se toman están siempre a favor del conjunto”.

“La salud pública es de todos y todas –enfatizó categórica-. No puede haber comparaciones sociales, ni fuertes, ni débiles ni frágiles. Esto es para el conjunto y ese es el sentido del Modelo”.

Hizo notar que “todas esas situaciones que desde lo particular son llevadas a los medios como si la provincia no tuviera capacidad resolutiva son utilizaciones sectoriales, oportunistas y partidocráticas”.

“Rechazamos todas estas manifestaciones en los medios hegemónicos porteños y nos expresamos a favor de la conducción política del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 presidido por el doctor Insfrán y de las medidas sanitarias que va tomando nuestro Gobernador para enfrentar la pandemia”, finalizó.