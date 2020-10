Agustín Rossi: “El peronismo dará una demostración del enorme apoyo a la gestión del Presidente”

El ministro de Defensa de la Nación se refirió a la convocatoria virtual de este sábado para conmemorar el Día de la Lealtad, reivindicó la figura de Cristina Fernández de Kirchner como la artífice de la victoria del Frente de Todos en las elecciones de 2019 y reconoció la lucha del gobernador Gildo Insfrán para lograr la unidad del Partido y resistir los embates del macrismo

En declaraciones a AGENFOR, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, sostuvo que la convocatoria virtual organizada por el Peronismo unido para este sábado 17 de octubre con motivo de conmemorar un nuevo aniversario del Día de la Lealtad “va a reflejar una demostración del enorme apoyo de nuestro movimiento a la gestión que lleva adelante el presidente de la nación Alberto Fernández”. Resaltó, además, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la principal arquitecta del diseño electoral que posibilitó el triunfo del Frente de Todos en las elecciones de 2019 y reconoció al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidente del Congreso del Partido Justicialista, “porque él junto al diputado nacional José Luis Gioja, permitieron sostener nuestro partido en momentos muy difíciles cuando era agredido por el macrismo que gobernadaba en ese entonces”.

“Los 17 de octubre fueron momentos de festejos y otros tiempos de resistencia”, comenzó diciendo el funcionario nacional, citando algunos episodios ocurrido en el transcurso de estos 75 años como por ejemplo: aquella gesta del 45' con la frase de Scalabrini Ortíz que describió el 17 de octubre como 'el subsuelo de la Patria sublevada', en referencia a que había aparecido de la periferia hacia el centro político del país, que es la Plaza de Mayo, el pueblo expresando su adhesión a su líder, el entonces coronel Juan Domingo Perón. Así también, aquellos 18 años de Perón en el exilio, o bien los siete años de dictadura militar.

Consideró que en esta oportunidad “el 17 de octubre va a reflejar una demostración del enorme apoyo que tiene el movimiento peronista a la gestión que lleva adelante el presidente de la nación Alberto Fernández”.

Reproches a

la oposición

Al ser consultado sobre las marchas convocadas desde la oposición de Juntos por el Cambio contra el Gobierno nacional durante la actual emergencia sanitaria, que violan los protocolos de cuidado de la salud y la vida de las personas, el ministro consideró que para comprender lo que está viviendo el país en estos últimos meses “hay que tratar de separar la paja del trigo”, al marcar que la actual gestión recibió el país en una situación de crisis económica que se agravó, aún más, por los efectos generados por la pandemia, lo que puede provocar “disgusto, preocupación, angustia, desazón en determinados sectores de la población argentina”.

Advirtió que ante esta circunstancia, que “la oposición en la Argentina intente capitalizar y referenciar ese disgusto, no está bien. Porque en realidad hasta hace diez meses estaban gobernando ellos” y recordó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que hace un año atrás hubo elecciones y que si los argentinos hubiesen querido que siga gobernando Macri hubieran optado por él, “pero eso no sucedió”, e incluso señaló que fue el primer presidente desde que se reformó la Constitución Nacional en 1994 que se presenta a la relección y no lo logra, ni siquiera pudo forzar una segunda vuelta.

“Entonces, cuando uno ve dirigentes opositores que hablan sin asumir ninguna responsabilidad, sin tener en cuenta que hasta hace 10 meses atrás estaban gobernando ellos, parece claramente una disociación”, reprochó Rossi. Y agregó: “Lo cierto es que tuvieron su oportunidad para mejorarle la vida a los argentinos y no lo hicieron, entonces lo lógico y razonable es que lo dejen al presidente Alberto Fernández que está haciendo un enorme esfuerzo para reconstruir el país y sacarlo adelante”.

“Gracias a Cristina

ganó el Peronismo”

En ese contexto, el ministro de Defensa Agustín Rossi se refirió a la importancia del rol que jugó Cristina Fernández de Kirchner en el triunfo de 2019 y subrayó: "Gracias a Cristina ganó el peronismo las eleciones en el 2007, 2011, resistimos durante cuatro años la persecución macrista. Fue ella quien diseñó una arquitectura electoral con Alberto Fernández a la cabeza de la fórmula del 2019, que nos permitió volver a ganar ese año".

Respecto a los ataques de dirigentes de Juntos por el Cambio, o el propio Macri, que dijo que la vicepresidenta 'tiene secuestrado al peronismo', manifestó: “Es francamente un error porque se trata de una dirigente que fue relegitimada varias veces por el conjunto del pueblo argentino”. Por eso, más bien le aconsejó a la oposición que mire hacia adentro de su propio espacio político, para ver cuáles fueron los errores que cometieron a la hora de gobernar en los cuatro años antes de estar echándole la culpa al conjunto de los argentinos”.

Incipiente recuperación económica

Sobre los desafíos que se presentan en la actual gestión nacional por la pandemia, el exdiputado nacional por Santa Fe consideró que “cuando analizábamos en el Gobierno, en su mayoría coincidíamos en que el mayor desafío que tenía la gestión era lograr una adecuada renegociación de la deuda externa”.

En tal sentido, profundizó que “desde el punto de vista macro hemos hecho las cosas que teníamos que hacer: renegociamos la deuda con los acreedores externos logrando una quita de casi 50 mil millones de dólares, lo mismo se hizo con los acreedores bajo legislación nacional. Y ahora se está renegociación la deuda con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que el 100 por ciento fue tomada por el expresidente Macri”.

Por ello, aseguró que “están dadas las condiciones para que el país inicie una recuperación económica”, y que la misma ya se comenzó a dar, aunque aquí hizo una acotación en cuanto a que si bien los indicadores del segundo trimestre de este año abril, mayo y junio han sido “complicados porque son los momentos en que se paró la Argentina producto de la pandemia”, sin embargo los indicadores del mes de septiembre muestran “una incipientemente recuperación económica”.

Aquí citó algunos de los indicadores para reforzar su afirmación: “El consumo de electricidad está en los niveles que teníamos previo a la pandemia; la actividad automotriz está mejor en septiembre de este año que en el 2019; los insumos de la construcción exactamente lo mismo, y la inflación viene bajando. El año pasado fue del 55% y este año vamos a terminar en el 32 y 35%, por lo tanto casi 20 puntos menos”.

Resguardar las reservas del BCRA

Con relación a la presión devaluatoria que están ejerciendo ciertos grupos empresarios con maniobras como retrasar la liquidación de dólares y adelantar las importaciones, consideró que “son dos situaciones que tienen un efecto negativo sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina” y que frente a ello, el Gobierno “tomó una serie de medidas para resguardar las reservas y para que se aumenten el porcentaje de liquidación”.

Capitalismo productivo

En esa misma línea, añadió que “el propio Presidente ya dijo que no piensa devaluar, ya que ese sería el peor camino ya que generaría malas condiciones para el fortalecimiento del consumo y el mercado interno”, enfatizando que “producción y trabajo es lo que se necesita”.

“Nuestro modelo es un capitalismo productivo, que significa proteger a quien tiene el capital y a quien lo trabaja, para que así se achique el margen de intermediación financiera, que es lo que ha pasado en los cuatro años de macrismo donde la mayor rentabilidad se la han llevado el sector financiero generando un debilitamiento de los trabajadores y de quienes invierten su capital para que el país produzca”, ahondó el funcionario nacional.

Reconocimiento a Gildo Insfrán

Por último, Agustín Rossi, valoró al gobernador Gildo Insfrán y al sanjuanino José Luis Gioja, al señalar “fueron dos figuras emblemáticas”, porque “nos permitieron sostener nuestro partido en un momento muy difícil en que era agredido por el macrismo que gobernaba en ese entonces” e incluso resistiendo la intervención que sufrió el PJ.

“Recuerdo una estrategia que tanto Gildo como José Luis tuvieron que fue crear la Comisión de Acción Política que nos permitió a los dirigentes que teníamos representatividad institucional en ese momento, participar de la reconstrucción del Partido, pese a que no estábamos en el Consejo Nacional del PJ, del que tampoco participan los gobernadores, salvo el de Formosa y el de San Luis (Alberto Rodríguez Saá), porque se había intentado vaciarlo, para quitarle a la oposición una herramienta fundamental a la hora de participar de las elecciones”, reseñó.

“Sin embargo, poco a poco fuimos reconstruyendo el partido, convocando a más dirigentes, y también se sumaron distintos referentes del movimiento obrero organizado”, marcando que el último dirigente que se sumó a esta acción política fue el presidente de la nación Alberto Fernández. “Así que se hizo una tarea excepcional que siempre lo he dicho en más de una oportunidad el reconocimiento a la tarea que llevaron adelante Gildo y José Luis”, cerró en el final.