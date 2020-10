A fin de año completarían la obra civil del Centro de medicina nuclear y Radioterapia

Fue el propio funcionario quien en diciembre de 2014 daba a conocer los primeros resultados del proceso licitatorio dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán con la instrucción que se acelerasen los tiempos a fin que de la institución médico- científica comenzase a operar a fines del año 2015 para convertirse en el más moderno del país y la región en lo que hace a gestión estatal, al permitir el diagnóstico y tratamiento en áreas de cardiología, neurología y oncología.Sin embargo, los trabajos fueron neutralizados durante los cuatro años de gestión del presidente Mauricio Macri, tras lo cual Insfrán decidió reactivar con recursos propios los trabajos de infraestructura en función de las disponibilidades del tesoro provincial teniendo en cuenta la gravitación que tiene el Centro para el diagnóstico y tratamiento, sobre todo, de las enfermedades oncológicas ya que hasta ahora la fase de radioterapia para los pacientes formoseños debe atenderse en Chaco o Corrientes.Ibáñez estima que, de no surgir contratiempos, la obra civil estará lista a fines de 2020 luego de lo cual se comenzará con los preparativos para el montaje de los equipos de última generación que ya fueron adquiridos oportunamente y que podrían permitir que puedan ser utilizados a partir de mediados de 2021.Respecto a los equipos el ministro aclaró que el único equipamiento que aún no está en Formosa aunque ya ha sido adquirido y se encuentra en la planta de General Electric de EEUU es un Ciclotrón Auto blindado, que será traído una vez que se cuente con la garantía que se han completado todos los requisitos edilicios que faciliten el su envío e instalación.El Ciclotrón está destinado a la producción de Radio isótopos, insumos indispensables para el diagnóstico preciso y tratamiento de tumores y para investigación, señalando que esa situación le permitiría a Formosa a convertirse en proveedora de insumos a nivel regional ya que son insumos que en el caso de Paraguay, por ejemplo, se adquieren en San Pablo, Brasil y que en la Argentina la única que los abastece es Buenos Aires.Uno de los sectores cuya habilitación se aguarda con expectación es el Centro de Radioterapia que dispondrá de consultorios de la especialidad, de un tomógrafo computado para la simulación de procedimientos y fantomas, dos bunkers para aceleradores lineales de tratamiento de tumores, con altísima precisión y de otro bunker para braquiterapia, donde se desarrollan.Insfrán decidió realizar el llamado a licitación para la construcción del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en el año 2014, determinación que adoptó tras los convenios que suscribió con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.Esos acuerdos propiciaron la instalación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia que permitirá encarar el diagnóstico en áreas de cardiología, neurología y oncología, como así también el tratamiento de pacientes con equipamiento de primer nivel.Este Centro, único en su tipo a nivel nacional y de países de la región estará a disposición de la comunidad formoseña así como de las provincias y países vecinos, lo cual pone en evidencia que el Modelo Formoseño no solamente es inclusivo sino fuertemente solidario.Se destacó también que revela la decisión política planificada del gobernador al contar con la materia prima para el funcionamiento de estos equipos médicos desde la planta del Polo Científico y Tecnológico.Con dichos emprendimientos, Formosa se convirtió en integrante del Plan Nuclear Argentino y en punto de referencia a nivel nacional e internacional en medicina nuclear, creando no sólo la infraestructura y los servicios necesarios para tal fin, sino también siendo parte de una red de excelencia en el diagnóstico y tratamiento oncológico, entre otras tantas posibilidades que brindará mayores estándares de calidad de vida para las personas y la comunidad.Se destaca que el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia que funcionará en Formosa viene a integrar y fortalecer el nivel más alto en el proceso de atención primaria de la salud aportando una tecnología de punta y de avanzada para la prevención, el tratamiento, la investigación y la docencia en la materia.También que un centro de estas características pondrá a disposición de la población servicios médicos únicos en éste tipo en la región y permitirá llevar adelante desarrollos de vanguardia contribuyendo también a la formación de profesionales especializados en distintas disciplinas.Además, en el área de Oncología, con las acciones que se desarrollarán en el Centro se espera una disminución en la mortalidad a través de un diagnóstico temprano, al ser el cáncer la segunda causa de muerte en la región NEA.