Seguros: Saporiti detalló los alcances y beneficios de las coberturas por incendios

Ernesto Saporiti integrante de la comisión directiva de la Asociacion de Productores Asesores de Seguros de Formosa indicó que se han visto como sector un poco atareados por todos los incendios en la provincia. “La mayoría en la parte de campos para los que cubrimos los integrales agropecuarios, y también algunos casos en la ciudad, que han traído mucho trabajo y algunos dolores de cabeza”, especificó. “Muchos tuvieron que lamentar perdida de la pastura, algunas plantaciones, animales, y también maquinarias. Aquellos que tomaron la precaución tuvieron la cobertura y hoy están recibiendo la indemnización que los cubre parcial o totalmente. Lo mismo pasa para las viviendas, para los que han asegurado la casa, que no son muchos. Aun asì creemos que deberían ser mas porque es un riesgo que esta latente y los costos están al alcance del bolsillo de la gente y del agropecuario”, explicó.“Con los agropecuarios tenes coberturas integrales que te cubren la casa del campo, te cubren los galpones, la maquinaria, la hacienda, el alambrado todo esto por incendio, pero también tenes la cobertura de robo, del escape de hacienda. Asimismo, tenés cubierta la responsabilidad civil que puede darse si se te escapa un vacuno y genera un accidente en la ruta”, comentó.“También hemos tenido que responder ante la demanda de estas indoles que se dieron en estos cuadros de incendio que se generaron recientemente , esta semana estamos mas descansados, porque he viajado al interior y vi que ya no había incendios tantos focos de incendios”, explicó.“En Santa Fe por ejemplo se vio una foto que anduvo recorriendo por las redes de una camioneta que se prendió fuego porque se dio vuelta por un viento fuerte y quedo atrapada en el fuego”, dijo Saporiti.“Es muy riesgoso este incendio de campo que hacen algunas personas, hubo gente que esperanzados de que iba a llover al otro día prendieron fuego y luego no sucedió, por eso se dieron tantos incendios en los últimos días, y hoy no hay incendio porque no hay pronósticos de lluvia cercana, o sea hay gente que todavía se maneja de manera antigua, y cuando prenden fuego en su campo el fuego se extiende”, detalló.“Hay que trabajar sobre la toma de conciencia, llevarla , explicarle a la gente del campo, cual es el costo, que le conviene tener cobertura, por ahí se ignora esta relación de cual es el riesgo que están evitando asegurando su campo. Nosotros hacemos charlas en la sociedad rural para explicar las coberturas que existen para todo el campo, como también las coberturas de granizo de huracán, de cosas que a veces se dan y dañan la producción que uno esta teniendo”, remarcó.“Hoy lo que sale el alambre para un campo, los postes, los balancines, todo sale dinero, no podes tener tu campo sin delimitar, porque la vaca se va de un lado para otro, entonces eso tenés que tener lo antes posible restituido y es un desembolso importante, por lo tanto el seguro es lo más rápido y económico para solventar cualquier riesgo que se tenga. Este tipo de seguros esta pensado para atender cuando ocurran siniestros, incendios de alambrados, y convengamos que no es algo que ocurra muy de seguido, pero pasa”, determinó.“Hoy, estamos atravesando una seca que lleva muchos meses y esta todo muy seco, no llueve hace rato, entonces es un riesgo latente, los incendios se dan en las épocas que hay seca, en distintas zonas del país”, especificó.CapacitacionesEn otro orden de cosas Saporiti dijo que “acabamos de iniciar recientemente un curso nuevo para aspirante a la matricula de productor asesor de seguros. Nosotros todos los años hacemos un curso para preparar profesionales para la venta de seguros. Tenemos 28 inscriptos, algunos llegaron tarde y otros están esperando ya para el año que viene. Es un curso que hacemos todos los años, es una buena salida laboral”, agregó.