“Se disfrazan de ambientalistas, pero son políticos” afirmó Bay

El subsecretario de Recursos Naturales Hugo Bay rechazó el informe periodístico que impulsó la organización internacional Greenpeace que aseguraba haber documentado desmontes en diez fincas y la deforestación de 8.000 hectáreas durante la pandemia en Formosa.“Se disfrazan de ambientalistas, pero son políticos” afirmó tras asegurar que la organización no participó en ninguna de las diez instancias de construcción de la Ley de Ordenamiento Territorial y de las tres audiencias públicas que tuvo Formosa, como tampoco presentó ningún recurso administrativo que deba ser contestado por las autoridades provinciales.“Greenpeace es una organización internacional que cada tanto saca mediáticamente titulares sobre diversas cuestiones, una de ellas el bosque nativo, últimamente hizo mención a Formosa, planteando que durante la cuarentena se siguió desmontando, con fotos que no pone luz sobre esa aseveración” expresó el funcionario.Aseguró Bay que “No hay ninguna presentación administrativa de Greenpeace, cualquier interrogante, que deba ser contestado por las autoridades, a lo cual hay que sumarle que Formosa construyó su ordenamiento territorial en base a la Ley nacional de bosques, y en 2010 dictó una ley, y en 2018 saca una nueva ley incorporando nuevos estándares ambientales”.Recordó que se trató de un proceso participativo con más de diez talleres donde asistieron miles de formoseños y formoseñas y tres audiencias públicas, sin participación de Greenpeace.“Tienen una actitud de decir que les importa algo, pero en realidad no lo hacen. Están preocupados por el tema, pero nunca se hacen presentes en los momentos en los cuales se debe decidir sobre estas cuestiones” expresó.“La denuncia habla que se siguió desmontando, pero no saben que la provincia hasta el 30 de marzo de cada año concluye la actividad forestal, todo lo que implica cambio de uso de suelo. A partir del día siguiente, el Estado comienza a controlar, pero no sabemos de cuándo es este supuesto informe” precisó.“Los números no reflejan exactamente lo que ha sido la historia de todo esto, hacen un número de 300 o 400 mil hectáreas de desmontes sin contar que la provincia de Formosa de todas las de la región la que menos cambios de uso de suelo y desmonte tiene con respecto a las otras provincias. Porque esperó contar tener un ordenamiento territorial para empezar a producir de manera sustentable todas aquellas actividades que tienen que ver con la incorporación de superficie productiva”.A”demás de una ignorancia muy grande, es de mala fe, que lo hacen porque se disfrazan de ambientalistas, pero son políticos” insistió Bay.Finalmente recordó que los cuatro años de gobierno en manos de Mauricio Macri fueron difíciles para provincia, porque “se cortaron todos los apoyos que podían existir, hoy estamos celebrando que se incorporó el doble de porcentaje de fondos para bosques nativos” al presupuesto nacional.