En el extremo oeste provincial, el Vicegobernador tomó contacto con productores y docentes

En el marco de la gira que encabezó durante dos días entregando notebooks y tablet a establecimientos secundarios de la provincia, el vicegobernador Eber Solís visitó La Colonia Tres Pases, El Sauzalito, El Algarrobal y Puerto Irigoyen llevando el mensaje del gobernador Gildo Insfrán.En todos los casos, conversó con pequeños productores, docentes y miembros de las comunidades sobre distintos temas, y aprovechó la oportunidad para repartir barbijos, en la prevención del Coronavirus.El funcionario visitó la Escuela Provincial de Educación Primaria 508 Anexo 1 del Paraje El Sauzalito (Ex Misión San Andrés), ubicada en el departamento Ramón Lista y a más de 550 kilómetros al oeste formoseño.Esta escuela fue creada el 26 de marzo de 1.998 iniciando su funcionamiento el 26 de marzo de ese mismo año en el Paraje Río Seco. En el año 2.009 la institución fue relocalizada con los cargos de la Planta Funcional a causa del desborde del Río Pilcomayo, en el Paraje Sauzalito.En ese marco, tras charlar con el vicegobernador, el docente Eusebio Pérez destacó la preocupación del gobierno provincial en forma permanente por su comunidad. “En una época sensible como la que vivimos, recibimos visitas, hoy el acompañamiento es de una autoridad del gobierno, trasladándose a más de 500 kilómetros para escuchar las propuestas, evacuar las peticiones de la gente”.Destacó el educador que “Contamos con semejante edificio. Cuando empezamos era una tapera, ahora estamos orgullosos de este edificio y de todo lo que vamos logrando como comunidad. Tiene su particularidad el gobierno de Formosa de contactarse cara a cara con sus habitantes, a menos de mil metros del límite con Paraguay, no estamos lejos de Salta, acompañando a la gente, verificando personalmente cómo están las cosas”.La escuela cuenta en la actualidad con 24 alumnos, 15 de ellos asisten dos veces a la semana a clases semi-presenciales. Al resto se los asiste con materiales didácticos a domicilio.La institución si bien es una escuela primaria, recibe también a niños del Nivel Inicial.“Muy agradecidos”También se encontraban en el lugar Bruno Orellana promotor de Instituto Paippa y Berta Palomo representante de la comunidad, quienes manifestaron su agradecimiento al gobernador Gildo Insfrán por la permanente preocupación.“Estamos muy contentos con el gobierno, con Gildo Insfrán que siempre se preocupó por nosotros, antes los chicos daban clases bajo los árboles y ahora tenemos una hermosa escuela” destacaron.“Sauzalito se está haciendo ya un pueblito, no un paraje, se viene la gente más cerca por la escuela, para mandar a sus niños. Ya tenemos la escuela, ojalá pronto nos entreguen el albergue, porque hace mucha falta porque algunos de los chicos son de lejos, de diferentes parajes” destacó Palomo.La mujer comentó su propia historia familiar, cuando sus hijos debían recorrer muchos kilómetros para concurrir a la escuela, sufriendo el desarraigo. “Ahora gracias al gobernador, y a seguir estudiando, ya están en la escuela terciaria” destacó.Productores de IrigoyenEl vicegobernador acompañado por el diputado provincial Roberto Vizcaíno también mantuvo una reunión con pequeños productores ganaderos del paraje Puerto Irigoyen, organizados en una asociación.El presidente de la entidad, Eulogio Figueroa comentó que decidieron asociarse luego de ver buenas experiencias de sus vecinos. El lugar cuenta con un corral para el trabajo sanitario con el rodeo, que recibe la visita de los técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente.La sequía y la crisis derivada de la pandemia por coronavirus plantearon la necesidad de alivianar los campos, por lo que preparan una venta de hacienda, en forma directa, para el próximo 1 de octubre.“El 1 de octubre será el remate. Ya participamos de otros remates en la zona, y viendo la organización de los productores, se nos ocurrió también hacerlo, por lo que invitamos a la gente de El Sauzalito y otras comunidades” destacó Figueroa.El secretario de la Asociación y promotor Paippa, Ramón Palavevino destacó que saldrán a la venta 250 animales entre novillitos y terneros.