Precisaron cómo es el protocolo de la atención médica de emergencia o programada para Clorinda y La Rinconada

Durante un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno explicó cómo es el protocolo de atención médica de emergencia o programada para personas que viven en Clorinda y La Rinconada, y que están bajo bloqueo preventivo por su particular situación epidemiológica.



“El Estado garantiza la atención de la salud en esta situación particular a personas que lo requieran y que están en este momento en Clorinda o La Rinconada, bajo este bloqueo preventivo que requiere la pandemia, esperando que transcurra el tiempo para comprobar que no hay circulación viral ni casos positivos de COVID”, sostuvo el médico.



En ese marco, el especialista argumentó que para los casos de emergencia que pudieran manifestarse en dichas localidades, sólo deben solicitar atención por los medios que tengan a su alcance o en los hospitales o centros de salud que correspondan, hasta un posible traslado a hospitales más cercanos, de ser necesario.



“Está garantizada la atención y el traslado de los pacientes”, aseguró Romero Bruno.



Por otro lado, el profesional precisó que en las situaciones particulares de pacientes que se deben realizar controles o tratamientos y, que la atención es con turno programado, los mismos deben acudir al centro de salud más cercano a su domicilio para que les realicen un hisopado.



“Se les da una premura para hacer el estudio en el Hospital de Alta Complejidad, esa muestra es trasladada en el día, aclarando que es una situación que está esperando una rápida respuesta”, indicó.



Y agregó: “Garantiza, por un lado, que la persona no es portadora del virus. Entonces, cualquier tratamiento que se le indique no pondrá en riesgo su salud, y asegura que no transmita a otras personas, personal de salud o personas con las que interactúe”.



Además, el médico recordó que todos los agentes, tanto de salud como de seguridad, el paciente y su acompañante, deben contar con los elementos básicos de protección: el barbijo, el camisolín si corresponde y si la persona requiere una atención más cercana de enfermera o médico, debe usar guantes y máscara facial.



“Entonces, tanto en el aspecto público como privado no debemos descuidar la atención de estos pacientes porque se merecen y necesitan la atención”, manifestó.



Y concluyó: “No sabemos cuánto tiempo se puede prolongar esta situación, es muy dinámico”.



Por su parte, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González, anunció que también se estableció “un mecanismo especial” para los productores agropecuarios domiciliados en esa zona.



“En el caso de Clorinda hay una oficina de atención en la Unidad Regional de la Policía de la provincia, donde está el personal del Ministerio de la Producción atendiendo casos particulares de productores agropecuarios”, aseveró el titular de la cartera de gobierno.



Y anticipó: “Lo propio vamos a hacer en la zona del Oeste del departamento Bermejo para poder resolver estas cuestiones”.

También los productores agropecuarios residentes en la zona cuentan con su mecanismo de atención particular.