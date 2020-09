Ibáñez presentó el cronograma de pago de la Tarjeta Alimentar

Además, el responsable de la cartera económica mostró cifras de los programas sociales en el marco de la pandemia con los que el Estado resguardó a las empresas y trabajadores formales e informales.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez presentó el calendario de pago de septiembre de la Tarjeta Alimentar y explicó sus características y modalidad de uso.“En nuestra Provincia no está en forma física todavía por lo tanto van a cobrar el monto establecido para la tarjeta a través de la Asignación Universal por Hijo”, anticipó; y detalló que arranca el martes 15 con los DNI terminados del 0 al 5; y sigue el miércoles con DNI terminados en 6; jueves DNI terminados en 7; viernes DNI terminados 8; y el lunes 21 de septiembre concluye con los documentos finalizados en 9.En ese sentido, el funcionario provincial argumentó que la Tarjeta Alimentar es un instrumento para que todos accedan a la canasta básica alimentaria, que permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.La política está dirigida a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la AUH, también a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran Asignación Universal por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.Su implementación será automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH por lo que no hace falta realizar ningún trámite. Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo ingresa al sistema y cuando su hijo o hija cumpla siete años, sale del sistema de manera automática. ANSES dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.El monto que otorga la tarjeta es de 4 mil pesos para las familias con un hijo de hasta seis años de edad o discapacitado. También, el mismo monto para quienes perciben la Asignación por embarazo; y 6 mil en el caso de familias que tienen más de un hijo en la misma franja etaria o discapacitado.ATPEl ministro de Economía también anunció que el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción del mes de agosto empieza el martes 15 de septiembre.En ese contexto, presentó un gráfico con los números de la política, “para tener una idea de la magnitud de lo que significa este programa que el Estado subsidia”. El mismo llegó a 128.705 empresas beneficiadas en todo el país; 1.316.132 trabajadores; y tuvo 25.504.561, 11 de inversión.“El ATP y el IFE son las dos asignaciones mayores que vuelva el gobierno nacional en este momento de la pandemia para los desempleados, trabajadores informales. Si a estos trabajadores que recibieron el ATP, le sumamos los 9 millones de argentinos que reciben la IFE, estamos hablando de un universo de 10 millones y pico de beneficiarios”, indicó.Y agregó: “En pesos también la magnitud es muy grande, si a estos millones del ATP que se entrega para cubrir parte del sueldo de los trabajadores, le sumáramos la inversión social de las IFE, que son 90 mil millones de pesos aproximadamente, estaríamos hablando de más de 115 mil millones de pesos que se vuelcan en estas redes sociales de contención en este momento tan difícil. Es la ayuda de la mano del Estado”.Respecto a las cifras en Formosa, precisó que el ATP llegó a 8.120 trabajadores en abril; 7.278 en mayo; 6.178 en junio; y a 661 empresas en abril; 605 en mayo; y 507 en junio.En lo que compete a la inversión, en abril fue de 156,21 millones; en mayo de 138,21 millones; y en junio de 103, 09 millones de pesos.“A medida que se van abriendo más actividades, indudablemente también los ATP van disminuyendo, la cantidad de empresas beneficiarias también, lo mismo con la inversión que se realiza”, explicó Ibáñez.Por otro lado, se refirió a las líneas de crédito que lanzaron los bancos en abril, a una tasa subsidiada del 24%, para que las Pymes pudieran cubrir el 50% del sueldo del trabajador que no cubría el ATP.“Fueron tomándose en forma decreciente, porque la actividad económica de cada Pyme fue haciendo de que tuviera menos necesidad de tomar este tipo de créditos para la línea sueldos”, manifestó.Y señaló otra “medida beneficiosa”: los ATP sueldos, es decir, “toma un crédito a una tasa subsidiada, pero si mantiene la plantilla de personal y/o la incrementa, el crédito que toma el empresario puede transformarse en un subsidio”.“Después hay unos datos sobre la línea de capital de trabajo y sobre la línea tasa cero en el último de los gráficos. La tasa cero es para quienes tienen tarjetas de crédito, son monotributistas o autónomos y los otorgó el Banco Formosa”, explayó.Y concluyó: “También tenemos las líneas del Banco Nación que son las mismas: a tasa cero hay 405 monotributistas y autónomos que accedieron directamente en esa entidad; y la línea tasa 24, el Banco Nación hizo 210 operaciones”.