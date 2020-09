Guardia Mendonca: “Este domingo no nos falta ningún formoseño por COVID en la mesa familiar”

La ministra Secretaría General, Dra. María Cecilia Guardia Mendonca, instó a reflexionar y valorar el estatus sanitario de Formosa. Lo comparó con la provincia de Catamarca, que hace pocos meses se encontraba en similar situación epidemiológica y hoy afronta circulación viral de Coronavirus.“Quiero comentar sobre la situación de Catamarca, que junto a Formosa, fueron las últimas en presentar casos positivos a coronavirus y que hace no más de 3 meses estaba en similar situación que nosotros, por eso es importante que valoremos el estatus sanitario de nuestra provincia y que sigamos luchando día a día para que ningún comprovinciano nos deje una silla vacía”, manifestó la ministra.En este sentido, Guardia Mendonca, precisó que durante 105 días Catamarca no reportó casos positivos a COVID 19, y recién el 3 de julio se confirmó el primero, correspondiente a un transportista, razón por la cual la provincia regresó a Fase 1.Señaló además que desde el 3 al 31 de Julio Catamarca contabilizaba 61 casos positivos, para inicios del mes de Septiembre aumentaron a 68 pero la provincia tenía “prácticamente” controlada la situación por lo que desde el Consejo de Catamarca se decidió realizar aperturas progresivas de actividades como gastronomía, hotelería, turismo interno, gimnasios, academias de danza y peluquerías.Desde ese momento los casos fueron en aumento y a mediados de Septiembre la provincia acumulaba 129 casos positivos. El 17 de Septiembre los casos se disparan y por ese motivo Catamarca decide regresar a Fase 1 por cuatro días; una vez pasada esta etapa, se volvieron a habilitar las actividades y al 25 de Septiembre se confirman otros 39 casos de coronavirus, sin nexo epidemiológico, lo que demostró la existencia de circulación viral en la provincia.Aseguró que, “hacemos esta comparación porque Catamarca es una provincia limítrofe y rodeada de otras con circulación viral de coronavirus y al igual que nosotros lucharon por mucho tiempo”.Hizo hincapié en la importancia que tienen los controles “diarios y permanentes” que se realizan a transportistas y sus acompañantes para cuidar su salud y el de la comunidad; a la vez que remarcó el rápido accionar de la policía de la provincia en la detección inmediata del nuevo caso positivo en Formosa, la cual “se trata de otra persona que ingresó ilegalmente a la provincia”.Sobre el final, Guardia Mendonca valoró que en la reunión familiar de este domingo, no faltará ningún familiar por COVID 19 en la mesa, y lamentó que en Argentina hayan 15.543 sillas vacías -en diferentes hogares- a causa del coronavirus; razón por la cual llamó a reflexionar sobre la situación epidemiológica de Formosa; “es importante valorar que este domingo no faltará ningún miembro de la familia por esto y más que nunca debemos reforzar los cuidados”.