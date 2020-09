Formosa es la segunda provincia que duplica casos en mayor tiempo

Esto significa que la provincia duplica los casos cada 75 días, a diferencia de otras, como San Luis, que lo hace cada siete, o Buenos Aires, cada treinta.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, presentó un informe que detalla cada cuántos días se duplicó la cantidad de casos por provincia hasta el 8 de septiembre.“Para entender como se plantea la situación de pandemia en el mundo y en cada región, es algo dinámico, tiene mucha movilidad y depende de cómo se muevan las poblaciones, las actitudes que tienen las mismas respecto a la pandemia, cuáles son las decisiones que se hacen en salud pública”, contextualizó.En ese marco, el especialista comenzó por las provincias que tienen menor tiempo de duplicación y explicó que “esto mide la velocidad por la cual se transmite esta enfermedad y aparecen los casos nuevos”, es decir, la velocidad de aparición de los casos, por ende, si la velocidad es más alta, el tiempo de duplicación es menor.“San Luis, que hasta hace poco tiempo era una de las provincias que venía combatiendo como Formosa todas las medidas preventivas, la salud pública poniéndola por encima de otros valores, lamentablemente ocurrió esta rápida aceleración de casos que en siete días duplicó la cantidad de casos que tenía”, indicó; y señaló a Tucumán como otra provincia ídem la anterior, que duplica sus positivos cada ocho días.Romero Bruno continuó: “Santa Fe, una de las provincias que está constantemente notificando un aumento de casos, duplica en once días igual que San Juan, que como nosotros hace poco tiempo tenía muy pocos casos”.También Salta cada doce días duplicó la cantidad de casos; y Mendoza, Santiago del Estero, Chubut, en trece días.Por su parte, La Rioja cada 15 días duplica los diagnosticados; Córdoba cada 16 días, como Entre Ríos. Santa Cruz, Jujuy, Río Negro, y Buenos Aires inclusive, están por encima de los veinte días de duplicación.“Formosa, de acuerdo a la cantidad de casos, estamos duplicando cada 75 días y Misiones cada 94”, señaló el profesional.Y destacó: “Esto marca la rápida evolución o velocidad de la pandemia en distintas provincias. Nos posiciona en una situación privilegiada: cada 75 días duplicar la cantidad de casos, actualmente tenemos once, es un lugar privilegiado”.En ese sentido, el médico solicitó “darnos cuenta y valorar” esta situación, porque “la única manera de poder conservarla es cuidándola”.“La cuidamos, repetimos, no sólo con las acciones gratuitas y fáciles que uno puede hacer, que son el lavado de manos, el uso del barbijo y distanciamiento social, sino también con la actitud que tengamos respecto a la pandemia”, manifestó.Y argumentó: “En esto tiene que ver una ideología que, si hace a un pensamiento egoísta, lógicamente uno piensa que está bien, se cuida y no le importa el resto; y si se enferma uno y se muere, mientras no sea la persona no le importa”.Pero, remarcó Romero Bruno, el pensamiento que “buscamos dentro de los formoseños es uno altruista y solidario”, que es la forma de construir “una sociedad mejor y salir mejores como comunidad y provincia después de la pandemia”.Además, sostener este estatus sanitario también depende de las intervenciones que se hace en la salud pública y, “a propósito de esto, el director de la OMS decía que hay que estar preparados para la próxima pandemia, y que es algo que se va a seguir repitiendo” porque el coronavirus encontró a muchos Estados en distintos lugares del mundo con su sistema de salud debilitado y con poca inversión en la infraestructura de la salud pública.“Evidentemente no fue un valor prioritario dentro de las acciones políticas de distintos gobiernos y en estos tenemos que sentirnos orgullosos como formoseños de que tenemos un sistema de salud fortalecido, que no se hizo de la noche a la mañana, es algo que se planificó hace mucho y siempre tuvo como prioridad por sobre todo defender y fortalecer el derecho a la salud y la accesibilidad para todos”, aseguró Romero Bruno.Y concluyó: “Si bien lógicamente se mejoró este último tiempo, con más cantidad de respiradores, y la inauguración del hospital Evita, en toda la provincia tenemos un sistema de salud publico absolutamente fortalecido”.