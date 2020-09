Es formoseña la primera mujer trans graduada como Trabajadora Social de la región NEA

Se llama Emma Federica Araujo, se graduó el pasado viernes 18 de septiembre de Trabajadora Social en el Instituto Superior de Servicio Social “Remedios de Escalada” de la ciudad de Corrientes, con la máxima calificación, constituyéndose en la primera mujer trans que obtiene este titulo de grado en esta parte del país.



En diciembre del año 2018, Julieta Paz se recibía de Trabajadora Social en Mar del Plata; mientras que en agosto de 2019 obtuvo el mismo logro académico la joven trans Angélica Bárbara Sánchez en la provincia de San Juan.



Tanto la institución educativa como la agrupación estudiantil “Marea Verde” (Frente Terciario Feminista que brega por la Justicia Social con perspectiva de género y lucha por el Trabajo Social laico, feminista y latino / popular), celebraron el acontecimiento que marca un hito en la lucha por la igual de oportunidades y la inclusión plena de las personas del colectivo LGBTIQ.



Emma expresó: “todo esto fue muy emotivo,aún no lo puedo creer. Junto a Marea Verde pude lograr mi empoderamiento, animarme a transicionar porque fue un grupo que me contuvo un montón, mediante ellas conocí a otras personas y a no sentirme sola, fui tejiendo vínculos y empoderarme, en primer lugar gracias a la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA) y luego con el Frente Marea Verde”.



Emma relató además que le llevó 23 años transicionar, pues desde la adolescencia pensaba en hacerlo, pero “pensaba en mi familia, porque cuando una transciona, sus vínculos también lo hacen y sufren todos el impacto de los prejuicios sociales, entonces como que yo reflexionaba acerca de todo lo que esta en el imaginario social acerca de las travestis, como que no pueden acceder al trabajo, a la familia, a una vivienda digna, a una obra social; es como que yo me replantaba si quería lograr ser para padecer esas cosas, lo fui meditando bastante, empecé a estudiar Trabajo Social y la verdad que la carrera me transformó la vida en el sentido de modificar mi pensamiento”.



“Todo este estudio y el trabajo de campo me permitió conocer la dura realidad de la población trans, y viendo esa vulnerabilidad, desde la experiencia en primera persona, mediante la vivencia, la padecí. Eso me motivó y me convenció que necesitamos trabajadoras sociales trans, lesbianas, trabajadores sociales gays para que puedan luchar y conquistar los derechos de esta población tan vulnerada y que mejor que nosotres, que nos interpela toda esta problemática”, analizó.



Esas horas en el aula, en el patio, en las salidas o en mateadas, fue dando forma a la agrupación, al calor de la militancia.



“Esto se difundió mucho y como que me produce sentimientos encontrados. Felicidad por el reconocimiento, por el lugar que nos están dando y siento también angustia que nos emocione tanto que una travestri llegue al titulo, nos hace repensar porque es como algo utópico, cuando debería ser mas natural, no debería generar tanto impacto y pienso que es por los prejuicios e imaginarios sociales instalados que las travestis no pueden acceder a otra cosa que no sea la prostitución, la peluquería. Porque nuestra identidad nos va limitar toda nuestra vida sobre que espacios ocupar y cuales no”, reflexionó.





Emma Federica Araujo, mientras charlaba con nosotros, como referente en la provincia de Corrientes de Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (A.T.T.T.A), un domingo a la tarde, junto a su equipo, estaba entregando módulos alimentarios para paliar la delicada situación de sus compañeres que no tienen la fortuna de tener un trabajo registrado para poder subsistir con sus familias, en las barriadas populares de la capital correntina.









La Otra Página